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Джанго - Выше. Еще (4657819848697) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Джанго - Выше. Еще (4657819848697) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Джанго
Альбом (сингл)
Выше. Еще
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Джанго - Выше. Еще (4657819848697) виниловая пластинка - фото 1
  • Джанго - Выше. Еще (4657819848697) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 140 руб. 
Начислим 140 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734581
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Джанго - Выше. Еще (4657819848697) виниловая пластинка
4 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819848697]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Джанго
Альбом (сингл)
Выше. Еще
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
До тебя, Босая осень, Надо мной, Другая жизнь, Когда придет апрель, Лето на Семнадцатой аллее, Выше. Ещё, Ты люби меня просто так, Снег
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Джанго - Выше. Еще (4657819848697) виниловая пластинка

Альбом «Выше. Ещё» 2013 года представляет собой один из самых гармоничных и цельных релизов группы «Джанго». Эта работа демонстрирует зрелое звучание коллектива, где фирменный микс рок-н-ролла, цыганского джаза и блюза сочетается с глубокой лирикой и отточенными аранжировками. Виниловое издание позволяет оценить все нюансы живого, теплого звучания и погрузиться в атмосферу альбома, который стал классикой репертуара группы. Альбом открывается лиричной балладой «До тебя», задающей тон всей пластинке. Заглавный трек «Выше. Ещё» демонстрирует фирменную энергетику группы, а такие композиции, как «Босая осень» и «Снег», стали настоящими хитами в репертуаре коллектива. Заключительная композиция «Снег» создает пронзительный финал, подчеркивая многогранность альбома. Это издание — обязательный элемент коллекции поклонников группы и всех, кто ценит качественную, эмоциональную музыку с характером.

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Характеристики
Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819848697]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Джанго
Альбом (сингл)
Выше. Еще
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
До тебя, Босая осень, Надо мной, Другая жизнь, Когда придет апрель, Лето на Семнадцатой аллее, Выше. Ещё, Ты люби меня просто так, Снег
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Альбом «Выше. Ещё» 2013 года представляет собой один из самых гармоничных и цельных релизов группы «Джанго». Эта работа демонстрирует зрелое звучание коллектива, где фирменный микс рок-н-ролла, цыганского джаза и блюза сочетается с глубокой лирикой и отточенными аранжировками. Виниловое издание позволяет оценить все нюансы живого, теплого звучания и погрузиться в атмосферу альбома, который стал классикой репертуара группы. Альбом открывается лиричной балладой «До тебя», задающей тон всей пластинке. Заглавный трек «Выше. Ещё» демонстрирует фирменную энергетику группы, а такие композиции, как «Босая осень» и «Снег», стали настоящими хитами в репертуаре коллектива. Заключительная композиция «Снег» создает пронзительный финал, подчеркивая многогранность альбома. Это издание — обязательный элемент коллекции поклонников группы и всех, кто ценит качественную, эмоциональную музыку с характером.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Джанго - Выше. Еще (4657819848697) виниловая пластинка - купить по цене 4140 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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