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Сборник - ZION "15 Лет" (Orange & Red) (4657819842824) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Сборник - ZION "15 Лет" (Orange & Red) (4657819842824) виниловая пластинка

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Сборник - ZION &quot;15 Лет&quot; (Orange &amp; Red) (4657819842824) виниловая пластинка - фото 1
Сборник - ZION &quot;15 Лет&quot; (Orange &amp; Red) (4657819842824) виниловая пластинка - фото 2
Сборник - ZION &quot;15 Лет&quot; (Orange &amp; Red) (4657819842824) виниловая пластинка - фото 3
Сборник - ZION &quot;15 Лет&quot; (Orange &amp; Red) (4657819842824) виниловая пластинка - фото 4
Сборник - ZION &quot;15 Лет&quot; (Orange &amp; Red) (4657819842824) виниловая пластинка - фото 5
Сборник - ZION &quot;15 Лет&quot; (Orange &amp; Red) (4657819842824) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
ZION 15 Лет
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Сборник - ZION &quot;15 Лет&quot; (Orange &amp; Red) (4657819842824) виниловая пластинка - фото 1
  • Сборник - ZION &quot;15 Лет&quot; (Orange &amp; Red) (4657819842824) виниловая пластинка - фото 2
  • Сборник - ZION &quot;15 Лет&quot; (Orange &amp; Red) (4657819842824) виниловая пластинка - фото 3
  • Сборник - ZION &quot;15 Лет&quot; (Orange &amp; Red) (4657819842824) виниловая пластинка - фото 4
  • Сборник - ZION &quot;15 Лет&quot; (Orange &amp; Red) (4657819842824) виниловая пластинка - фото 5
  • Сборник - ZION &quot;15 Лет&quot; (Orange &amp; Red) (4657819842824) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 140 руб. 
Начислим 140 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698514
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сборник - ZION "15 Лет" (Orange & Red) (4657819842824) виниловая пластинка
4 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819842824]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
ZION 15 Лет
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Элджей, Feduk–Розовое вино, NILETTO–Любимка, Ваня Дмитриенко–Венера-Юпитер, 5ivesta–Зачем, Rasa (14)–Пчеловод Elvira T–Всё решено, CAPTOWN–С любовью, Юлианна Караулова–Ты не такой, Reflex (9)–Non stop, Вирус!–Ты меня не ищи, Краски–Он не знает ничего, Арсен Шахунц–Девочка, стоп!, Чизкейк–Арам зам зам
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Сборник - ZION "15 Лет" (Orange & Red) (4657819842824) виниловая пластинка

Сборник посвященный 15-ти летию российского музыкального Лейбла Zion Music.

Отзывы о товаре Сборник - ZION "15 Лет" (Orange & Red) (4657819842824) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819842824]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
ZION 15 Лет
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Элджей, Feduk–Розовое вино, NILETTO–Любимка, Ваня Дмитриенко–Венера-Юпитер, 5ivesta–Зачем, Rasa (14)–Пчеловод Elvira T–Всё решено, CAPTOWN–С любовью, Юлианна Караулова–Ты не такой, Reflex (9)–Non stop, Вирус!–Ты меня не ищи, Краски–Он не знает ничего, Арсен Шахунц–Девочка, стоп!, Чизкейк–Арам зам зам
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Сборник посвященный 15-ти летию российского музыкального Лейбла Zion Music.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Сборник - ZION "15 Лет" (Orange & Red) (4657819842824) виниловая пластинка - по цене 4140 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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