Непара - Всё сначала (4657819848499) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Непара - Всё сначала (4657819848499) виниловая пластинка
Альбом «Всё сначала» группы НЕПАРА, выпущенный в 1998 году. Данное виниловое издание позволяет по-новому оценить глубину и эмоциональную мощь этих композиций. Их аранжировки, сочетающие акустическую гитару, фортепиано и проникновенный вокал, раскрываются на виниле с особой теплотой и детализацией, подчеркивая поэтичность текстов и силу исполнительского мастерства. «Бог тебя выдумал» — философская баллада, в которой лирический герой обращается к высшим силам, восхищаясь совершенством и загадочностью возлюбленной. Песня отличается искренностью и метафоричностью. «Плачь и смотри» — эмоциональная композиция, построенная на контрасте. Её напряженное звучание и мощный вокал передают драматизм переживаний, заставляя слушателя проживать историю вместе с исполнителем. Это издание — прекрасная возможность насладиться не только целостностью культового альбома, но и оценить две его самые сильные и пронзительные композиции, звучание которых идеально передает аналоговый формат.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитDepeche Mode - 101 (0889853377114) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитIron Maiden - Fear Of The Dark (remastered 2015) (0190295852344)...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитPaul Kalkbrenner - Guten Tag (0889854122614) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в Сплит3 Tenors - The 3 Tenors In Concert 1994 (0190295871871) винилова...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитThe Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитP!Nk - M!Ssundaztood (2Lp) (0190758075310) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитDavid Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитWhitney Houston - I Wish You Love: More From The Bodyguard (colo...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитEnya - The Very Best Of (0825646467648) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитMichael Jackson - Dangerous (0888751209312) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитChris Rea - The Very Best Of (0190295646615) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитJethro Tull - This Was (0190295611477) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Непара - Всё сначала (4657819848499) виниловая пластинка