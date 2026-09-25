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Джанго - Была Не Была (4657819848703) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Джанго - Была Не Была (4657819848703) виниловая пластинка

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Джанго - Была Не Была (4657819848703) виниловая пластинка - фото 1
Джанго - Была Не Была (4657819848703) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Джанго
Альбом (сингл)
Была Не Была
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Джанго - Была Не Была (4657819848703) виниловая пластинка - фото 1
  • Джанго - Была Не Была (4657819848703) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 140 руб. 
Начислим 140 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729545
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Джанго - Была Не Была (4657819848703) виниловая пластинка
4 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819848703]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Джанго
Альбом (сингл)
Была Не Была
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Была не была, Вчера сегодня завтра, Папаган, Холодная весна, Сожги это фото, Возвращайся, ты слишком далеко, Венгерка, Пальтецо, Тринадцать серебряных лун, Металь, До свиданья, Лондон!, Гуляй - гроза, Серебрится дорога
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Джанго - Была Не Была (4657819848703) виниловая пластинка

Альбом группы «Джанго», выпущенный в 2005 году, является важной вехой в творчестве коллектива, окончательно сформировавшей их уникальный стиль. В этой работе органично сплелись энергичный рок-н-ролл, меланхоличные цыганские мелодии, джазовые импровизации и глубокая авторская лирика. Виниловое издание позволяет по-новому оценить этот концептуальный альбом, где каждая композиция стала частью целостного музыкального повествования.

Отзывы о товаре Джанго - Была Не Была (4657819848703) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819848703]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Джанго
Альбом (сингл)
Была Не Была
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Была не была, Вчера сегодня завтра, Папаган, Холодная весна, Сожги это фото, Возвращайся, ты слишком далеко, Венгерка, Пальтецо, Тринадцать серебряных лун, Металь, До свиданья, Лондон!, Гуляй - гроза, Серебрится дорога
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
Альбом группы «Джанго», выпущенный в 2005 году, является важной вехой в творчестве коллектива, окончательно сформировавшей их уникальный стиль. В этой работе органично сплелись энергичный рок-н-ролл, меланхоличные цыганские мелодии, джазовые импровизации и глубокая авторская лирика. Виниловое издание позволяет по-новому оценить этот концептуальный альбом, где каждая композиция стала частью целостного музыкального повествования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Джанго - Была Не Была (4657819848703) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4140 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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