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Jeff Buckley - Sketches For My Sweetheart The Drunk (0190758351810) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jeff Buckley - Sketches For My Sweetheart The Drunk (0190758351810) виниловая пластинка

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Jeff Buckley - Sketches For My Sweetheart The Drunk (0190758351810) виниловая пластинка - фото 1
Jeff Buckley - Sketches For My Sweetheart The Drunk (0190758351810) виниловая пластинка - фото 2
Jeff Buckley - Sketches For My Sweetheart The Drunk (0190758351810) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jeff Buckley
Альбом (сингл)
SKETCHES FOR MY SWEETHEART THE DRUNK
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jeff Buckley - Sketches For My Sweetheart The Drunk (0190758351810) виниловая пластинка - фото 1
  • Jeff Buckley - Sketches For My Sweetheart The Drunk (0190758351810) виниловая пластинка - фото 2
  • Jeff Buckley - Sketches For My Sweetheart The Drunk (0190758351810) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 191974
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Коллекция BUCKLEY, JEFF
filter_none Товар входит в коллекцию BUCKLEY, JEFF

Коллекция BUCKLEY, JEFF


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758351810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jeff Buckley
Альбом (сингл)
SKETCHES FOR MY SWEETHEART THE DRUNK
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Sky Is A Landfill, Everybody Here Wants You, Opened Once, Nightmares By The Sea, Yard Of Blonde Girls, Your Flesh Is So Nice, Jewel Box, Satisfied Mind, Witches Rave, Years Prayer, Morning Theft, Vancouver, You & I, Nightmares By The Sea, Years Prayer, Havent You Heard, I Know We Could Be So Happy Baby (If We Wanted To Be), Murder Suicide Meteor Slave, Back In N.Y.C., Gunshot Glitter, Demon John
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jeff Buckley - Sketches For My Sweetheart The Drunk (0190758351810) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The Sky Is A Landfill, Everybody Here Wants You, Opened Once, Nightmares By The Sea, Yard Of Blonde Girls, Your Flesh Is So Nice, Jewel Box, Satisfied Mind, Witches Rave, Years Prayer, Morning Theft, Vancouver, You &amp; I, Nightmares By The Sea, Years Prayer, Havent You Heard, I Know We Could Be So Happy Baby (If We Wanted To Be), Murder Suicide Meteor Slave, Back In N.Y.C., Gunshot Glitter, Demon John

Отзывы о товаре Jeff Buckley - Sketches For My Sweetheart The Drunk (0190758351810) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758351810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jeff Buckley
Альбом (сингл)
SKETCHES FOR MY SWEETHEART THE DRUNK
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Sky Is A Landfill, Everybody Here Wants You, Opened Once, Nightmares By The Sea, Yard Of Blonde Girls, Your Flesh Is So Nice, Jewel Box, Satisfied Mind, Witches Rave, Years Prayer, Morning Theft, Vancouver, You & I, Nightmares By The Sea, Years Prayer, Havent You Heard, I Know We Could Be So Happy Baby (If We Wanted To Be), Murder Suicide Meteor Slave, Back In N.Y.C., Gunshot Glitter, Demon John
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The Sky Is A Landfill, Everybody Here Wants You, Opened Once, Nightmares By The Sea, Yard Of Blonde Girls, Your Flesh Is So Nice, Jewel Box, Satisfied Mind, Witches Rave, Years Prayer, Morning Theft, Vancouver, You &amp; I, Nightmares By The Sea, Years Prayer, Havent You Heard, I Know We Could Be So Happy Baby (If We Wanted To Be), Murder Suicide Meteor Slave, Back In N.Y.C., Gunshot Glitter, Demon John
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