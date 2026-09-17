Jeff Buckley - Sketches For My Sweetheart The Drunk (0190758351810) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jeff Buckley
Альбом (сингл)
SKETCHES FOR MY SWEETHEART THE DRUNK
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 191974
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция BUCKLEY, JEFF
Коллекция BUCKLEY, JEFF
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитJeff Buckley - You And I (0888751758513) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 970 руб.743 руб. в СплитJeff Buckley - Grace (0888751477018) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758351810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jeff Buckley
Альбом (сингл)
SKETCHES FOR MY SWEETHEART THE DRUNK
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Sky Is A Landfill, Everybody Here Wants You, Opened Once, Nightmares By The Sea, Yard Of Blonde Girls, Your Flesh Is So Nice, Jewel Box, Satisfied Mind, Witches Rave, Years Prayer, Morning Theft, Vancouver, You & I, Nightmares By The Sea, Years Prayer, Havent You Heard, I Know We Could Be So Happy Baby (If We Wanted To Be), Murder Suicide Meteor Slave, Back In N.Y.C., Gunshot Glitter, Demon John
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jeff Buckley - Sketches For My Sweetheart The Drunk (0190758351810) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The Sky Is A Landfill, Everybody Here Wants You, Opened Once, Nightmares By The Sea, Yard Of Blonde Girls, Your Flesh Is So Nice, Jewel Box, Satisfied Mind, Witches Rave, Years Prayer, Morning Theft, Vancouver, You & I, Nightmares By The Sea, Years Prayer, Havent You Heard, I Know We Could Be So Happy Baby (If We Wanted To Be), Murder Suicide Meteor Slave, Back In N.Y.C., Gunshot Glitter, Demon John
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитOST - Baby Driver (Various Artists) (0889854536916) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитAdam Green; Binki Shapiro - Adam Green & Binki Shapiro (00116619...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитU2 - October (0602517616790) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитOlafur Arnalds & Alice Sara Ott - The Chopin Project (coloured) ...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитMarcus King - Mood Swings (0602465083750) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитJames Bay - Changes All The Time (0602465890792) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитLL Cool J - The Force (0602448158178) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитDeep Purple - Splat! (4029759215073) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитHans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитDisturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитRod Stewart - You're In My Heart (0603497849642) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитNeil Young - Mirror Ball (0093624846635) виниловая пластинка
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758351810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jeff Buckley
Альбом (сингл)
SKETCHES FOR MY SWEETHEART THE DRUNK
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Sky Is A Landfill, Everybody Here Wants You, Opened Once, Nightmares By The Sea, Yard Of Blonde Girls, Your Flesh Is So Nice, Jewel Box, Satisfied Mind, Witches Rave, Years Prayer, Morning Theft, Vancouver, You & I, Nightmares By The Sea, Years Prayer, Havent You Heard, I Know We Could Be So Happy Baby (If We Wanted To Be), Murder Suicide Meteor Slave, Back In N.Y.C., Gunshot Glitter, Demon John
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The Sky Is A Landfill, Everybody Here Wants You, Opened Once, Nightmares By The Sea, Yard Of Blonde Girls, Your Flesh Is So Nice, Jewel Box, Satisfied Mind, Witches Rave, Years Prayer, Morning Theft, Vancouver, You & I, Nightmares By The Sea, Years Prayer, Havent You Heard, I Know We Could Be So Happy Baby (If We Wanted To Be), Murder Suicide Meteor Slave, Back In N.Y.C., Gunshot Glitter, Demon John
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Jeff Buckley - Sketches For My Sweetheart The Drunk (0190758351810) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Jeff Buckley - Sketches For My Sweetheart The Drunk (0190758351810) виниловая пластинка