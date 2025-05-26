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Jethro Tull - Thick As A Brick (0825646139507) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jethro Tull - Thick As A Brick (0825646139507) виниловая пластинка

5 Отзывы
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Jethro Tull - Thick As A Brick (0825646139507) виниловая пластинка - фото 1
Jethro Tull - Thick As A Brick (0825646139507) виниловая пластинка - фото 2
Jethro Tull - Thick As A Brick (0825646139507) виниловая пластинка - фото 3
Jethro Tull - Thick As A Brick (0825646139507) виниловая пластинка - фото 4
Jethro Tull - Thick As A Brick (0825646139507) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.06.2015
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
THICK AS A BRICK
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jethro Tull - Thick As A Brick (0825646139507) виниловая пластинка - фото 1
  • Jethro Tull - Thick As A Brick (0825646139507) виниловая пластинка - фото 2
  • Jethro Tull - Thick As A Brick (0825646139507) виниловая пластинка - фото 3
  • Jethro Tull - Thick As A Brick (0825646139507) виниловая пластинка - фото 4
  • Jethro Tull - Thick As A Brick (0825646139507) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99003
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jethro Tull - Thick As A Brick (0825646139507) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция JETHRO TULL
filter_none Товар входит в коллекцию JETHRO TULL

Коллекция JETHRO TULL


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0825646139507]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.06.2015
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
THICK AS A BRICK
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jethro Tull - Thick As A Brick (0825646139507) виниловая пластинка

Track List

AThick As A Brick22:40
BThick As A Brick21:06



Теги товара: Fusion, Progressive Rock

Отзывы о товаре Jethro Tull - Thick As A Brick (0825646139507) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
виктор м.

Достоинства:


Комментарий:
О содержании альбома говорить нечего - это уже давно классика. Качество очень хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
супер пластинка, да ещё с таким буклетом внутри. 5 баллов.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Старый добрый Джетро Талл!Качество-супер!Спасибо!
25.01.2024
Олег

Достоинства:
Весь альбом занимает одна композиция состоящая из нескольких частей . Это похоже на симфонию с элементами фолка и джаза . Тяжелая виниловая масса пластинки , конверт в виде газеты со статьей "Thick as a Brick" и толстый альбом в комплекте . Композиция написана Иэном Андерсоном . Ремикс Стивена Вилсона , звучит качественно .

Недостатки:
Нет таких .

Комментарий:
Это ремикс 2012 года в честь 40-летия выхода альбома . Для поклонников творчества Jethro Tull хороший подарок .
27.03.2023
Елена

Достоинства:
Ремикс Стивена Вилсона 2012 года на 180 гр. массе . В комплекте буклет на 24 стр. Помимо привычных для группы флейты, гитар, клавишных и ударных , на альбоме звучат клавесин, ксилофон, скрипка, лютня, труба, саксофон, тимпан. Очень достойное переиздание классического альбома .

Недостатки:
Не выявлено .

Комментарий:
Пятый студийный альбом Jethro Tul l, выпущенный в 1972 году. Это во многом новый шаг , как по музыке так и по оформлению. Иэн Андерсон сказал , что это его любимый альбом . Рекомендую в коллекцию.



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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0825646139507]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.06.2015
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
THICK AS A BRICK
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

AThick As A Brick22:40
BThick As A Brick21:06


Теги товара: Fusion, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
виктор м.

Достоинства:


Комментарий:
О содержании альбома говорить нечего - это уже давно классика. Качество очень хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
супер пластинка, да ещё с таким буклетом внутри. 5 баллов.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Старый добрый Джетро Талл!Качество-супер!Спасибо!
25.01.2024
Олег

Достоинства:
Весь альбом занимает одна композиция состоящая из нескольких частей . Это похоже на симфонию с элементами фолка и джаза . Тяжелая виниловая масса пластинки , конверт в виде газеты со статьей "Thick as a Brick" и толстый альбом в комплекте . Композиция написана Иэном Андерсоном . Ремикс Стивена Вилсона , звучит качественно .

Недостатки:
Нет таких .

Комментарий:
Это ремикс 2012 года в честь 40-летия выхода альбома . Для поклонников творчества Jethro Tull хороший подарок .
27.03.2023
Елена

Достоинства:
Ремикс Стивена Вилсона 2012 года на 180 гр. массе . В комплекте буклет на 24 стр. Помимо привычных для группы флейты, гитар, клавишных и ударных , на альбоме звучат клавесин, ксилофон, скрипка, лютня, труба, саксофон, тимпан. Очень достойное переиздание классического альбома .

Недостатки:
Не выявлено .

Комментарий:
Пятый студийный альбом Jethro Tul l, выпущенный в 1972 году. Это во многом новый шаг , как по музыке так и по оформлению. Иэн Андерсон сказал , что это его любимый альбом . Рекомендую в коллекцию.


Jethro Tull - Thick As A Brick (0825646139507) виниловая пластинка – стоимость товара 3730 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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