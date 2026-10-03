Elvis Presley - The Essential (0888751507319) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
THE ESSENTIAL
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб.
В наличии
Код товара: 99345
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751507319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
THE ESSENTIAL
Жанр
Кантри
Трек-лист
That's All Right, Baby, Let's Play House, Mystery Train, Heartbreak Hotel, I Was the One, Blue Suede Shoes, Hound Dog, Don't Be Cruel, Love Me Tender, All Shook Up, Jailhouse Rock, Trouble, It's Now or Never, Are You Lonesome Tonight?, Little Sister, Follow That Dream, Can't HeIn Love, Return to Sender, (You're The) Devil in Disguise, Bossa Nova Baby, Viva Las Vegas, A Little Less Conversation, If I Can Dream, In the Ghetto, Suspicious Minds, Don't Cry Daddy, Kentucky Rain, Burning Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Essential (4)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Elvis Presley - The Essential (0888751507319) виниловая пластинка
Track List
|A1
|That's All Right
|A2
|Baby, Let's Play House
|A3
|Mystery Train
|A4
|Heartbreak Hotel
|A5
|I Was The One
|A6
|Blue Suede Shoes
|A7
|Hound Dog
|A8
|Don't Be Cruel
|A9
|Love Me Tender
|B1
|All Shook Up
|B2
|Jailhouse Rock
|B3
|Trouble
|B4
|It's Now Or Never
|B5
|Are You Lonesome Tonight?
|B6
|Little Sister
|B7
|Follow That Dream
|C1
|Can't Help Falling In Love
|C2
|Return To Sender
|C3
|(You're The) Devil In Disguise
|C4
|Bossa Nova Baby
|C5
|Viva Las Vegas
|C6
|A Little Less Conversation
|C7
|If I Can Dream
|D1
|In The Ghetto
|D2
|Suspicious Minds
|D3
|Don't Cry Daddy
|D4
|Kentucky Rain
|D5
|Burning Love
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751507319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
THE ESSENTIAL
Жанр
Кантри
Трек-лист
That's All Right, Baby, Let's Play House, Mystery Train, Heartbreak Hotel, I Was the One, Blue Suede Shoes, Hound Dog, Don't Be Cruel, Love Me Tender, All Shook Up, Jailhouse Rock, Trouble, It's Now or Never, Are You Lonesome Tonight?, Little Sister, Follow That Dream, Can't HeIn Love, Return to Sender, (You're The) Devil in Disguise, Bossa Nova Baby, Viva Las Vegas, A Little Less Conversation, If I Can Dream, In the Ghetto, Suspicious Minds, Don't Cry Daddy, Kentucky Rain, Burning Love
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Essential (4)
Страна производитель
США
Track List
|A1
|That's All Right
|A2
|Baby, Let's Play House
|A3
|Mystery Train
|A4
|Heartbreak Hotel
|A5
|I Was The One
|A6
|Blue Suede Shoes
|A7
|Hound Dog
|A8
|Don't Be Cruel
|A9
|Love Me Tender
|B1
|All Shook Up
|B2
|Jailhouse Rock
|B3
|Trouble
|B4
|It's Now Or Never
|B5
|Are You Lonesome Tonight?
|B6
|Little Sister
|B7
|Follow That Dream
|C1
|Can't Help Falling In Love
|C2
|Return To Sender
|C3
|(You're The) Devil In Disguise
|C4
|Bossa Nova Baby
|C5
|Viva Las Vegas
|C6
|A Little Less Conversation
|C7
|If I Can Dream
|D1
|In The Ghetto
|D2
|Suspicious Minds
|D3
|Don't Cry Daddy
|D4
|Kentucky Rain
|D5
|Burning Love
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Elvis Presley - The Essential (0888751507319) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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