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Elvis Presley - 30 #1 Hits (coloured) (0190758834818) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Elvis Presley - 30 #1 Hits (coloured) (0190758834818) виниловая пластинка

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Elvis Presley - 30 #1 Hits (coloured) (0190758834818) виниловая пластинка - фото 1
Elvis Presley - 30 #1 Hits (coloured) (0190758834818) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
30 #1 Hits
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elvis Presley - 30 #1 Hits (coloured) (0190758834818) виниловая пластинка - фото 1
  • Elvis Presley - 30 #1 Hits (coloured) (0190758834818) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 185000
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Загружаем...
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Elvis Presley - 30 #1 Hits (coloured) (0190758834818) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция PRESLEY, ELVIS
filter_none Товар входит в коллекцию PRESLEY, ELVIS

Коллекция PRESLEY, ELVIS


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758834818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
30 #1 Hits
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Heartbreak Hotel, Don't Be Cruel, Hound Dog, Love Me Tender, Too Much, All Shook Up, (Let Me Be Your) Teddy Bear, Jailhouse Rock, Don't - Elvis Presley & The Jordanaires, Hard Headed Woman, One Night, (Now and Then There's) A Fool Such as I, A Big Hunk O' Love, Stuck On You, It's Now or Never, Are You Lonesome Tonight?, Wooden Heart, Surrender, (Marie's The Name) His Latest Flame, Can't HeIn Love, Good Luck Charm, She's Not You, Return to Sender, (You're The) Devil in Disguise, Crying In the Cha
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elvis Presley - 30 #1 Hits (coloured) (0190758834818) виниловая пластинка

Track List

A1Heartbreak Hotel2:10
A2Don't Be Cruel2:04
A3Hound Dog2:16
A4Love Me Tender2:45
A5Too Much2:33
A6All Shook Up2:00
A7(Let Me Be Your) Teddy Bear1:48
A8Jailhouse Rock2:37
B1Don't2:49
B2Hard Headed Woman1:56
B3One Night2:33
B4(Now And Then There's) A Fool Such As I2:40
B5A Big Hunk O'Love2:12
B6Stuck On You2:21
B7It's Now Or Never3:15



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Elvis Presley - 30 #1 Hits (coloured) (0190758834818) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758834818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
30 #1 Hits
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Heartbreak Hotel, Don't Be Cruel, Hound Dog, Love Me Tender, Too Much, All Shook Up, (Let Me Be Your) Teddy Bear, Jailhouse Rock, Don't - Elvis Presley & The Jordanaires, Hard Headed Woman, One Night, (Now and Then There's) A Fool Such as I, A Big Hunk O' Love, Stuck On You, It's Now or Never, Are You Lonesome Tonight?, Wooden Heart, Surrender, (Marie's The Name) His Latest Flame, Can't HeIn Love, Good Luck Charm, She's Not You, Return to Sender, (You're The) Devil in Disguise, Crying In the Cha
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Heartbreak Hotel2:10
A2Don't Be Cruel2:04
A3Hound Dog2:16
A4Love Me Tender2:45
A5Too Much2:33
A6All Shook Up2:00
A7(Let Me Be Your) Teddy Bear1:48
A8Jailhouse Rock2:37
B1Don't2:49
B2Hard Headed Woman1:56
B3One Night2:33
B4(Now And Then There's) A Fool Such As I2:40
B5A Big Hunk O'Love2:12
B6Stuck On You2:21
B7It's Now Or Never3:15


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Elvis Presley - 30 #1 Hits (coloured) (0190758834818) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4080 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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