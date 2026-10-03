Elvis Presley - 30 #1 Hits (coloured) (0190758834818) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
30 #1 Hits
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб.
В наличии
Код товара: 185000
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758834818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
30 #1 Hits
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Heartbreak Hotel, Don't Be Cruel, Hound Dog, Love Me Tender, Too Much, All Shook Up, (Let Me Be Your) Teddy Bear, Jailhouse Rock, Don't - Elvis Presley & The Jordanaires, Hard Headed Woman, One Night, (Now and Then There's) A Fool Such as I, A Big Hunk O' Love, Stuck On You, It's Now or Never, Are You Lonesome Tonight?, Wooden Heart, Surrender, (Marie's The Name) His Latest Flame, Can't HeIn Love, Good Luck Charm, She's Not You, Return to Sender, (You're The) Devil in Disguise, Crying In the Cha
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Elvis Presley - 30 #1 Hits (coloured) (0190758834818) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Heartbreak Hotel
|2:10
|A2
|Don't Be Cruel
|2:04
|A3
|Hound Dog
|2:16
|A4
|Love Me Tender
|2:45
|A5
|Too Much
|2:33
|A6
|All Shook Up
|2:00
|A7
|(Let Me Be Your) Teddy Bear
|1:48
|A8
|Jailhouse Rock
|2:37
|B1
|Don't
|2:49
|B2
|Hard Headed Woman
|1:56
|B3
|One Night
|2:33
|B4
|(Now And Then There's) A Fool Such As I
|2:40
|B5
|A Big Hunk O'Love
|2:12
|B6
|Stuck On You
|2:21
|B7
|It's Now Or Never
|3:15
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758834818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
30 #1 Hits
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Heartbreak Hotel, Don't Be Cruel, Hound Dog, Love Me Tender, Too Much, All Shook Up, (Let Me Be Your) Teddy Bear, Jailhouse Rock, Don't - Elvis Presley & The Jordanaires, Hard Headed Woman, One Night, (Now and Then There's) A Fool Such as I, A Big Hunk O' Love, Stuck On You, It's Now or Never, Are You Lonesome Tonight?, Wooden Heart, Surrender, (Marie's The Name) His Latest Flame, Can't HeIn Love, Good Luck Charm, She's Not You, Return to Sender, (You're The) Devil in Disguise, Crying In the Cha
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Heartbreak Hotel
|2:10
|A2
|Don't Be Cruel
|2:04
|A3
|Hound Dog
|2:16
|A4
|Love Me Tender
|2:45
|A5
|Too Much
|2:33
|A6
|All Shook Up
|2:00
|A7
|(Let Me Be Your) Teddy Bear
|1:48
|A8
|Jailhouse Rock
|2:37
|B1
|Don't
|2:49
|B2
|Hard Headed Woman
|1:56
|B3
|One Night
|2:33
|B4
|(Now And Then There's) A Fool Such As I
|2:40
|B5
|A Big Hunk O'Love
|2:12
|B6
|Stuck On You
|2:21
|B7
|It's Now Or Never
|3:15
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Elvis Presley - 30 #1 Hits (coloured) (0190758834818) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4080 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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