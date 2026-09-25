Аквариум - Равноденствие (4640004135696) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Аквариум - Равноденствие (4640004135696) виниловая пластинка
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Переиздание студийного альбома группы "Аквариум" 1987 года. "Аквариум" - одна из старейших отечественных рок-групп, свою деятельность она начала в 1972 году и существует до сих пор. За время своей деятельности сама группа (чей состав постоянно менялся) и её бессменный лидер Борис Гребенщиков уже стали легендами. Творчество коллектива и сам БГ оказали огромное влияние на советскую и российскую музыку, их композиции зачастую перепеваются другими музыкантами, цитируются в книгах и периодической печати. Настоящий материал (информация) произведён иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем основателем группы Аквариум.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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