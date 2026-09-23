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Barbra Streisand - Release Me 2 (coloured) (0194398840710) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Barbra Streisand - Release Me 2 (coloured) (0194398840710) виниловая пластинка

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Barbra Streisand - Release Me 2 (coloured) (0194398840710) виниловая пластинка - фото 1
Barbra Streisand - Release Me 2 (coloured) (0194398840710) виниловая пластинка - фото 2
Barbra Streisand - Release Me 2 (coloured) (0194398840710) виниловая пластинка - фото 3
Barbra Streisand - Release Me 2 (coloured) (0194398840710) виниловая пластинка - фото 4
Barbra Streisand - Release Me 2 (coloured) (0194398840710) виниловая пластинка - фото 5
Barbra Streisand - Release Me 2 (coloured) (0194398840710) виниловая пластинка - фото 6
Barbra Streisand - Release Me 2 (coloured) (0194398840710) виниловая пластинка - фото 7
Barbra Streisand - Release Me 2 (coloured) (0194398840710) виниловая пластинка - фото 8
Barbra Streisand - Release Me 2 (coloured) (0194398840710) виниловая пластинка - фото 9
Barbra Streisand - Release Me 2 (coloured) (0194398840710) виниловая пластинка - фото 10
Barbra Streisand - Release Me 2 (coloured) (0194398840710) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Barbra Streisand
Альбом (сингл)
Release Me 2
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Barbra Streisand - Release Me 2 (coloured) (0194398840710) виниловая пластинка - фото 1
  • Barbra Streisand - Release Me 2 (coloured) (0194398840710) виниловая пластинка - фото 2
  • Barbra Streisand - Release Me 2 (coloured) (0194398840710) виниловая пластинка - фото 3
  • Barbra Streisand - Release Me 2 (coloured) (0194398840710) виниловая пластинка - фото 4
  • Barbra Streisand - Release Me 2 (coloured) (0194398840710) виниловая пластинка - фото 5
  • Barbra Streisand - Release Me 2 (coloured) (0194398840710) виниловая пластинка - фото 6
  • Barbra Streisand - Release Me 2 (coloured) (0194398840710) виниловая пластинка - фото 7
  • Barbra Streisand - Release Me 2 (coloured) (0194398840710) виниловая пластинка - фото 8
  • Barbra Streisand - Release Me 2 (coloured) (0194398840710) виниловая пластинка - фото 9
  • Barbra Streisand - Release Me 2 (coloured) (0194398840710) виниловая пластинка - фото 10
  • Barbra Streisand - Release Me 2 (coloured) (0194398840710) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб. 
Начислим 103 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500934
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Загружаем...
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Barbra Streisand - Release Me 2 (coloured) (0194398840710) виниловая пластинка
2 540 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398840710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Barbra Streisand
Альбом (сингл)
Release Me 2
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Be Aware, You Light Up My Life, I’d Want It To Be You, Sweet Forgiveness, Living Without You, 6, One Day, Rainbow Connection, Right As The Rain, If Only You Were Mine, Once You’ve Been In Love
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Barbra Streisand - Release Me 2 (coloured) (0194398840710) виниловая пластинка

Release Me 2 соберет композиции, записанные с 1962 по 2014 год, многие из которых публикуются впервые. Среди них — дуэты с Вилли Нельсоном и лягушонком Кермитом!. Альбом увидит свет 6 августа на CD, стандартном черном виниле и в лимитированном издании на лиловом виниле. 6 августа в продажу поступит Release Me 2 — коллекция архивных композиций великой певицы Барбры Стрейзанд. Release Me 2 станет продолжением сборника Release Me, увидевшего свет в 2012 году и снискавшего восторженные отзывы слушателей и критиков. Новая коллекция треков увидит свет на CD, стандартном черном виниле и в лимитированном издании на лиловом виниле. «Для меня работа в студии - это комбинация музыкальной площадки и лаборатории. личное убежище, где всегда есть возможность поймать радугу», — отмечает Барбра Стрейзанд в письме, анонсирующем альбом. — «Когда происходит такое волшебство, это приносит огромное удовлетворение. Но иногда, когда аранжировка не совсем подходит или песня больше не соответствует тону альбома, мастер-записи отправляются в архивы. К счастью, теперь у меня есть время пересмотреть эти композиции — и многие из них до сих пор вызывают у меня огромный эмоциональный отклик». В альбом войдет 10 композиций, записанных в период с 1962 по 2014 год. Среди главных моментов альбома — I’d Want It To Be You, записанная совместно с Вилли Нельсоном, If Only You Were Mine, написанная братьями Гибб из Bee Gees, а также Rainbow Connection — работа для фильма «Маппеты» 1979 года, которую Стрейзанд исполняет в дуэте с лягушонком Кермитом. Барбра Стрейзанд — единственный исполнитель в истории, чьи альбомы достигали высшей строчки чартов на протяжении 6 десятилетий. Всего за свою карьеру Стрейзанд записала 52 золотых, 31 платиновый и 13 мультиплатиновых альбомов. Она — единственная женщина, попавшая в список 10 самых продаваемых артистов всех времен. Последний же альбом Стрейзанд к настоящему моменту, Walls, был выпущен 2 ноября 2018 года.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Barbra Streisand - Release Me 2 (coloured) (0194398840710) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398840710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Barbra Streisand
Альбом (сингл)
Release Me 2
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Be Aware, You Light Up My Life, I’d Want It To Be You, Sweet Forgiveness, Living Without You, 6, One Day, Rainbow Connection, Right As The Rain, If Only You Were Mine, Once You’ve Been In Love
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Release Me 2 соберет композиции, записанные с 1962 по 2014 год, многие из которых публикуются впервые. Среди них — дуэты с Вилли Нельсоном и лягушонком Кермитом!. Альбом увидит свет 6 августа на CD, стандартном черном виниле и в лимитированном издании на лиловом виниле. 6 августа в продажу поступит Release Me 2 — коллекция архивных композиций великой певицы Барбры Стрейзанд. Release Me 2 станет продолжением сборника Release Me, увидевшего свет в 2012 году и снискавшего восторженные отзывы слушателей и критиков. Новая коллекция треков увидит свет на CD, стандартном черном виниле и в лимитированном издании на лиловом виниле. «Для меня работа в студии - это комбинация музыкальной площадки и лаборатории. личное убежище, где всегда есть возможность поймать радугу», — отмечает Барбра Стрейзанд в письме, анонсирующем альбом. — «Когда происходит такое волшебство, это приносит огромное удовлетворение. Но иногда, когда аранжировка не совсем подходит или песня больше не соответствует тону альбома, мастер-записи отправляются в архивы. К счастью, теперь у меня есть время пересмотреть эти композиции — и многие из них до сих пор вызывают у меня огромный эмоциональный отклик». В альбом войдет 10 композиций, записанных в период с 1962 по 2014 год. Среди главных моментов альбома — I’d Want It To Be You, записанная совместно с Вилли Нельсоном, If Only You Were Mine, написанная братьями Гибб из Bee Gees, а также Rainbow Connection — работа для фильма «Маппеты» 1979 года, которую Стрейзанд исполняет в дуэте с лягушонком Кермитом. Барбра Стрейзанд — единственный исполнитель в истории, чьи альбомы достигали высшей строчки чартов на протяжении 6 десятилетий. Всего за свою карьеру Стрейзанд записала 52 золотых, 31 платиновый и 13 мультиплатиновых альбомов. Она — единственная женщина, попавшая в список 10 самых продаваемых артистов всех времен. Последний же альбом Стрейзанд к настоящему моменту, Walls, был выпущен 2 ноября 2018 года.


Теги товара: Цветной винил
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Barbra Streisand - Release Me 2 (coloured) (0194398840710) виниловая пластинка - купить по цене 2540 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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