Описание товара Barbra Streisand - Release Me 2 (coloured) (0194398840710) виниловая пластинка

Release Me 2 соберет композиции, записанные с 1962 по 2014 год, многие из которых публикуются впервые. Среди них — дуэты с Вилли Нельсоном и лягушонком Кермитом!. Альбом увидит свет 6 августа на CD, стандартном черном виниле и в лимитированном издании на лиловом виниле. 6 августа в продажу поступит Release Me 2 — коллекция архивных композиций великой певицы Барбры Стрейзанд. Release Me 2 станет продолжением сборника Release Me, увидевшего свет в 2012 году и снискавшего восторженные отзывы слушателей и критиков. Новая коллекция треков увидит свет на CD, стандартном черном виниле и в лимитированном издании на лиловом виниле. «Для меня работа в студии - это комбинация музыкальной площадки и лаборатории. личное убежище, где всегда есть возможность поймать радугу», — отмечает Барбра Стрейзанд в письме, анонсирующем альбом. — «Когда происходит такое волшебство, это приносит огромное удовлетворение. Но иногда, когда аранжировка не совсем подходит или песня больше не соответствует тону альбома, мастер-записи отправляются в архивы. К счастью, теперь у меня есть время пересмотреть эти композиции — и многие из них до сих пор вызывают у меня огромный эмоциональный отклик». В альбом войдет 10 композиций, записанных в период с 1962 по 2014 год. Среди главных моментов альбома — I’d Want It To Be You, записанная совместно с Вилли Нельсоном, If Only You Were Mine, написанная братьями Гибб из Bee Gees, а также Rainbow Connection — работа для фильма «Маппеты» 1979 года, которую Стрейзанд исполняет в дуэте с лягушонком Кермитом. Барбра Стрейзанд — единственный исполнитель в истории, чьи альбомы достигали высшей строчки чартов на протяжении 6 десятилетий. Всего за свою карьеру Стрейзанд записала 52 золотых, 31 платиновый и 13 мультиплатиновых альбомов. Она — единственная женщина, попавшая в список 10 самых продаваемых артистов всех времен. Последний же альбом Стрейзанд к настоящему моменту, Walls, был выпущен 2 ноября 2018 года.