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Jacopo Et - Siamo Sicuri Di Essere Giovani? (coloured) (0194398437514) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jacopo Et - Siamo Sicuri Di Essere Giovani? (coloured) (0194398437514) виниловая пластинка

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Jacopo Et - Siamo Sicuri Di Essere Giovani? (coloured) (0194398437514) виниловая пластинка - фото 1
Jacopo Et - Siamo Sicuri Di Essere Giovani? (coloured) (0194398437514) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jacopo Et
Альбом (сингл)
Siamo sicuri di essere giovanix
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Jacopo Et - Siamo Sicuri Di Essere Giovani? (coloured) (0194398437514) виниловая пластинка - фото 1
  • Jacopo Et - Siamo Sicuri Di Essere Giovani? (coloured) (0194398437514) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб. 
Начислим 103 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647225
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jacopo Et - Siamo Sicuri Di Essere Giovani? (coloured) (0194398437514) виниловая пластинка
2 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194398437514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jacopo Et
Альбом (сингл)
Siamo sicuri di essere giovanix
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Motociclette, Jake La Furia, Bellissima, Fresh Mula, My Old Friend, Jacopo Et, Lo Stato Sociale, Il buio delle montagne, Diversa, Ma tux
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jacopo Et - Siamo Sicuri Di Essere Giovani? (coloured) (0194398437514) виниловая пластинка

Siamo sicuri di essere giovanix - дебютный альбом итальянского исполнителя Jacopo Et, уже заслужившего репутацию талантливого автора, работавшего со многими звездами местной сцены, а таперь выпускающего свой собственный альбом.

Отзывы о товаре Jacopo Et - Siamo Sicuri Di Essere Giovani? (coloured) (0194398437514) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194398437514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jacopo Et
Альбом (сингл)
Siamo sicuri di essere giovanix
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Motociclette, Jake La Furia, Bellissima, Fresh Mula, My Old Friend, Jacopo Et, Lo Stato Sociale, Il buio delle montagne, Diversa, Ma tux
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Siamo sicuri di essere giovanix - дебютный альбом итальянского исполнителя Jacopo Et, уже заслужившего репутацию талантливого автора, работавшего со многими звездами местной сцены, а таперь выпускающего свой собственный альбом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jacopo Et - Siamo Sicuri Di Essere Giovani? (coloured) (0194398437514) виниловая пластинка - по цене 2540 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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