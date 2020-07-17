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Dixie Chicks - Gaslighter (0194397411614) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dixie Chicks - Gaslighter (0194397411614) виниловая пластинка

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Dixie Chicks - Gaslighter (0194397411614) виниловая пластинка - фото 1
Dixie Chicks - Gaslighter (0194397411614) виниловая пластинка - фото 2
Dixie Chicks - Gaslighter (0194397411614) виниловая пластинка - фото 3
Dixie Chicks - Gaslighter (0194397411614) виниловая пластинка - фото 4
Dixie Chicks - Gaslighter (0194397411614) виниловая пластинка - фото 5
Dixie Chicks - Gaslighter (0194397411614) виниловая пластинка - фото 6
Dixie Chicks - Gaslighter (0194397411614) виниловая пластинка - фото 7
Dixie Chicks - Gaslighter (0194397411614) виниловая пластинка - фото 8
Dixie Chicks - Gaslighter (0194397411614) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.07.2020
Исполнитель
Dixie Chicks
Альбом (сингл)
GASLIGHTER
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dixie Chicks - Gaslighter (0194397411614) виниловая пластинка - фото 1
  • Dixie Chicks - Gaslighter (0194397411614) виниловая пластинка - фото 2
  • Dixie Chicks - Gaslighter (0194397411614) виниловая пластинка - фото 3
  • Dixie Chicks - Gaslighter (0194397411614) виниловая пластинка - фото 4
  • Dixie Chicks - Gaslighter (0194397411614) виниловая пластинка - фото 5
  • Dixie Chicks - Gaslighter (0194397411614) виниловая пластинка - фото 6
  • Dixie Chicks - Gaslighter (0194397411614) виниловая пластинка - фото 7
  • Dixie Chicks - Gaslighter (0194397411614) виниловая пластинка - фото 8
  • Dixie Chicks - Gaslighter (0194397411614) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 95 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387497
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Dixie Chicks - Gaslighter (0194397411614) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397411614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.07.2020
Исполнитель
Dixie Chicks
Альбом (сингл)
GASLIGHTER
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dixie Chicks - Gaslighter (0194397411614) виниловая пластинка

Track List

A1Gaslighter
A2Sleep At Night
A3Texas Man
A4Everybody Loves You
A5For Her
A6March March
B1My Best Friend’s Weddings
B2Tights On My Boat
B3Julianna Calm Down
B4Young Man
B5Hope It’s Something Good
B6Set Me Free

Отзывы о товаре Dixie Chicks - Gaslighter (0194397411614) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397411614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.07.2020
Исполнитель
Dixie Chicks
Альбом (сингл)
GASLIGHTER
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Gaslighter
A2Sleep At Night
A3Texas Man
A4Everybody Loves You
A5For Her
A6March March
B1My Best Friend’s Weddings
B2Tights On My Boat
B3Julianna Calm Down
B4Young Man
B5Hope It’s Something Good
B6Set Me Free
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dixie Chicks - Gaslighter (0194397411614) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2500 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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