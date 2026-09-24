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Кузьмин Владимир - Дух в моей гитаре (4640001405495) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Кузьмин Владимир - Дух в моей гитаре (4640001405495) виниловая пластинка

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Кузьмин Владимир - Дух в моей гитаре (4640001405495) виниловая пластинка - фото 1
Кузьмин Владимир - Дух в моей гитаре (4640001405495) виниловая пластинка - фото 2
Кузьмин Владимир - Дух в моей гитаре (4640001405495) виниловая пластинка - фото 3
Кузьмин Владимир - Дух в моей гитаре (4640001405495) виниловая пластинка - фото 4
Кузьмин Владимир - Дух в моей гитаре (4640001405495) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Дух в моей гитаре
Жанр
Русский рок, Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Кузьмин Владимир - Дух в моей гитаре (4640001405495) виниловая пластинка - фото 1
  • Кузьмин Владимир - Дух в моей гитаре (4640001405495) виниловая пластинка - фото 2
  • Кузьмин Владимир - Дух в моей гитаре (4640001405495) виниловая пластинка - фото 3
  • Кузьмин Владимир - Дух в моей гитаре (4640001405495) виниловая пластинка - фото 4
  • Кузьмин Владимир - Дух в моей гитаре (4640001405495) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 410 руб. 
Начислим 92 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696072
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кузьмин Владимир - Дух в моей гитаре (4640001405495) виниловая пластинка
2 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405495]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Дух в моей гитаре
Жанр
Русский рок, Российская поп-музыка
Трек-лист
Сторона из Эдгаров По, Мы открыты всю мочь, Миклухо-Маклай, Улица, Отель Манхеттен Сторонаоздушный акробат, Знакомая, И в радости и в горести, Дух в моей гитаре
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Кузьмин Владимир - Дух в моей гитаре (4640001405495) виниловая пластинка

Альбом Владимира Кузьмина «Дух в моей гитаре» (2022).. Новый альбом Владимира Кузьмина — народного артиста России, лидера группы «Динамик», со-основателя группы «Карнавал». Девять разноплановых произведений о любви, музыке, поисках себя и человеческих пороках, представленных Мэтром своему слушателю в декабре 2022 года. Таким увидел этот мир Владимир Борисович.. На обложке альбома жена музыканта Екатерина.

Отзывы о товаре Кузьмин Владимир - Дух в моей гитаре (4640001405495) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405495]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Дух в моей гитаре
Жанр
Русский рок, Российская поп-музыка
Трек-лист
Сторона из Эдгаров По, Мы открыты всю мочь, Миклухо-Маклай, Улица, Отель Манхеттен Сторонаоздушный акробат, Знакомая, И в радости и в горести, Дух в моей гитаре
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Альбом Владимира Кузьмина «Дух в моей гитаре» (2022).. Новый альбом Владимира Кузьмина — народного артиста России, лидера группы «Динамик», со-основателя группы «Карнавал». Девять разноплановых произведений о любви, музыке, поисках себя и человеческих пороках, представленных Мэтром своему слушателю в декабре 2022 года. Таким увидел этот мир Владимир Борисович.. На обложке альбома жена музыканта Екатерина.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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