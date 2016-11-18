Soulburn - Earthless Pagan Spirit (0889853626212) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.11.2016
Исполнитель
Soulburn
Альбом (сингл)
EARTHLESS PAGAN SPIRIT
Жанр
Зарубежный Death Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 410 руб.
В наличии
Код товара: 140088
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853626212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.11.2016
Исполнитель
Soulburn
Альбом (сингл)
EARTHLESS PAGAN SPIRIT
Жанр
Зарубежный Death Metal
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Soulburn - Earthless Pagan Spirit (0889853626212) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Where Splendid Corpses Are Towering Towards The Sun
|A2
|The Blood Ascendant
|A3
|Howling At The Heart Of Death
|A4
|As Cold As Heavens Slain
|B1
|Withering Nights
|B2
|The Torch
|B3
|Spirited Asunder
|B4
|Diary Of A Reaper (Outro)
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853626212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.11.2016
Исполнитель
Soulburn
Альбом (сингл)
EARTHLESS PAGAN SPIRIT
Жанр
Зарубежный Death Metal
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Where Splendid Corpses Are Towering Towards The Sun
|A2
|The Blood Ascendant
|A3
|Howling At The Heart Of Death
|A4
|As Cold As Heavens Slain
|B1
|Withering Nights
|B2
|The Torch
|B3
|Spirited Asunder
|B4
|Diary Of A Reaper (Outro)
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Soulburn - Earthless Pagan Spirit (0889853626212) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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