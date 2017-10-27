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Willie Nelson - Willie's Stash Vol.2 (0889854536015) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Willie Nelson - Willie's Stash Vol.2 (0889854536015) виниловая пластинка

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Willie Nelson - Willie&#039;s Stash Vol.2 (0889854536015) виниловая пластинка - фото 1
Willie Nelson - Willie&#039;s Stash Vol.2 (0889854536015) виниловая пластинка - фото 2
Willie Nelson - Willie&#039;s Stash Vol.2 (0889854536015) виниловая пластинка - фото 3
Willie Nelson - Willie&#039;s Stash Vol.2 (0889854536015) виниловая пластинка - фото 4
Willie Nelson - Willie&#039;s Stash Vol.2 (0889854536015) виниловая пластинка - фото 5
Willie Nelson - Willie&#039;s Stash Vol.2 (0889854536015) виниловая пластинка - фото 6
Willie Nelson - Willie&#039;s Stash Vol.2 (0889854536015) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.10.2017
Исполнитель
Willie Nelson
Альбом (сингл)
WILLIE AND THE BOYS: WILLIES STASH VOL. 2
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Willie Nelson - Willie&#039;s Stash Vol.2 (0889854536015) виниловая пластинка - фото 1
  • Willie Nelson - Willie&#039;s Stash Vol.2 (0889854536015) виниловая пластинка - фото 2
  • Willie Nelson - Willie&#039;s Stash Vol.2 (0889854536015) виниловая пластинка - фото 3
  • Willie Nelson - Willie&#039;s Stash Vol.2 (0889854536015) виниловая пластинка - фото 4
  • Willie Nelson - Willie&#039;s Stash Vol.2 (0889854536015) виниловая пластинка - фото 5
  • Willie Nelson - Willie&#039;s Stash Vol.2 (0889854536015) виниловая пластинка - фото 6
  • Willie Nelson - Willie&#039;s Stash Vol.2 (0889854536015) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 410 руб. 
Начислим 92 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165860
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Willie Nelson - Willie's Stash Vol.2 (0889854536015) виниловая пластинка
2 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854536015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.10.2017
Исполнитель
Willie Nelson
Альбом (сингл)
WILLIE AND THE BOYS: WILLIES STASH VOL. 2
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Willie Nelson - Willie's Stash Vol.2 (0889854536015) виниловая пластинка

Track List

A1Move It On Over
A2Mind Your Own Business
A3Healing Hands Of Time
A4Can I Sleep In Your Arms
A5Send Me The Pillow You Dream On
A6I'm So Lonesome I Could Cry
B1I'm Movin' On
B2Your Cheatin' Heart
B3My Tears Fall
B4Cold, Cold Heart
B5Mansion On The Hill
B6Why Don't You Love Me

Отзывы о товаре Willie Nelson - Willie's Stash Vol.2 (0889854536015) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854536015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.10.2017
Исполнитель
Willie Nelson
Альбом (сингл)
WILLIE AND THE BOYS: WILLIES STASH VOL. 2
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Move It On Over
A2Mind Your Own Business
A3Healing Hands Of Time
A4Can I Sleep In Your Arms
A5Send Me The Pillow You Dream On
A6I'm So Lonesome I Could Cry
B1I'm Movin' On
B2Your Cheatin' Heart
B3My Tears Fall
B4Cold, Cold Heart
B5Mansion On The Hill
B6Why Don't You Love Me
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Willie Nelson - Willie's Stash Vol.2 (0889854536015) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2410 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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