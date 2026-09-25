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Сергей Мазаев Queentet - Русская Сказка (4680068806552) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Сергей Мазаев Queentet - Русская Сказка (4680068806552) виниловая пластинка

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Сергей Мазаев Queentet - Русская Сказка (4680068806552) виниловая пластинка - фото 1
Сергей Мазаев Queentet - Русская Сказка (4680068806552) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Сергей Мазаев Queentet
Альбом (сингл)
Русская Сказка
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Сергей Мазаев Queentet - Русская Сказка (4680068806552) виниловая пластинка - фото 1
  • Сергей Мазаев Queentet - Русская Сказка (4680068806552) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 410 руб. 
Начислим 92 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729558
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Сергей Мазаев Queentet - Русская Сказка (4680068806552) виниловая пластинка
2 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137751]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Сергей Мазаев Queentet
Альбом (сингл)
Русская Сказка
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Н. К. Метнер - Русская сказка, А. К. Глазунов - Идиллия, В. И. Ребиков - Вальс, В. И. Ребиков - Раскаяние, В. И. Ребиков - Отголоски деревни, С. И. Танеев - Канцона, А. К. Глазунов Грёзы о Востоке, А. С. Аренский - Мазурка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Сергей Мазаев Queentet - Русская Сказка (4680068806552) виниловая пластинка

"Русская сказка" - пятый полноформатный альбом Квинтета Сергея Мазаева, вышедший в 2024 году. В альбом вошли пьесы разных авторов. По словам музыкантов, главная идея проекта – популяризация малоизвестных произведений редко исполняемых композиторов, среди которых такие имена, как Н. Метнер, А. Аренский, А. Глазунов, С. Танеев и В. Ребиков. Первая пьеса – сочинение Николая Метнера – подарила название альбому, она была переложена Сергеем Гейером для квинтета еще в 2015 году, это и стало точкой отчета работы над альбомом.

Отзывы о товаре Сергей Мазаев Queentet - Русская Сказка (4680068806552) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137751]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Сергей Мазаев Queentet
Альбом (сингл)
Русская Сказка
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Н. К. Метнер - Русская сказка, А. К. Глазунов - Идиллия, В. И. Ребиков - Вальс, В. И. Ребиков - Раскаяние, В. И. Ребиков - Отголоски деревни, С. И. Танеев - Канцона, А. К. Глазунов Грёзы о Востоке, А. С. Аренский - Мазурка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
"Русская сказка" - пятый полноформатный альбом Квинтета Сергея Мазаева, вышедший в 2024 году. В альбом вошли пьесы разных авторов. По словам музыкантов, главная идея проекта – популяризация малоизвестных произведений редко исполняемых композиторов, среди которых такие имена, как Н. Метнер, А. Аренский, А. Глазунов, С. Танеев и В. Ребиков. Первая пьеса – сочинение Николая Метнера – подарила название альбому, она была переложена Сергеем Гейером для квинтета еще в 2015 году, это и стало точкой отчета работы над альбомом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сергей Мазаев Queentet - Русская Сказка (4680068806552) виниловая пластинка - по цене 2410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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