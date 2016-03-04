Loretta Lynn - Full Circle (0888751689718) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.03.2016
Исполнитель
Loretta Lynn
Альбом (сингл)
FULL CIRCLE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 410 руб.
В наличии
Код товара: 99132
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751689718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.03.2016
Исполнитель
Loretta Lynn
Альбом (сингл)
FULL CIRCLE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Loretta Lynn - Full Circle (0888751689718) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Whispering Sea (Introduction)
|A2
|Whispering Sea
|A3
|Secret Love
|A4
|Who's Gonna Miss Me?
|A5
|Black Jack David
|A6
|Everybody Wants To Go To Heaven
|A7
|Always On My Mind
|B1
|Wine Into Water
|B2
|In The Pines
|B3
|Band Of Gold
|B4
|Fist City
|B5
|I Never Will Marry
|B6
|Everything It Takes
|B7
|Lay Me Down
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751689718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.03.2016
Исполнитель
Loretta Lynn
Альбом (сингл)
FULL CIRCLE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Whispering Sea (Introduction)
|A2
|Whispering Sea
|A3
|Secret Love
|A4
|Who's Gonna Miss Me?
|A5
|Black Jack David
|A6
|Everybody Wants To Go To Heaven
|A7
|Always On My Mind
|B1
|Wine Into Water
|B2
|In The Pines
|B3
|Band Of Gold
|B4
|Fist City
|B5
|I Never Will Marry
|B6
|Everything It Takes
|B7
|Lay Me Down
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Loretta Lynn - Full Circle (0888751689718) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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