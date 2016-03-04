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Loretta Lynn - Full Circle (0888751689718) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Loretta Lynn - Full Circle (0888751689718) виниловая пластинка

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Loretta Lynn - Full Circle (0888751689718) виниловая пластинка - фото 1
Loretta Lynn - Full Circle (0888751689718) виниловая пластинка - фото 2
Loretta Lynn - Full Circle (0888751689718) виниловая пластинка - фото 3
Loretta Lynn - Full Circle (0888751689718) виниловая пластинка - фото 4
Loretta Lynn - Full Circle (0888751689718) виниловая пластинка - фото 5
Loretta Lynn - Full Circle (0888751689718) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.03.2016
Исполнитель
Loretta Lynn
Альбом (сингл)
FULL CIRCLE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Loretta Lynn - Full Circle (0888751689718) виниловая пластинка - фото 1
  • Loretta Lynn - Full Circle (0888751689718) виниловая пластинка - фото 2
  • Loretta Lynn - Full Circle (0888751689718) виниловая пластинка - фото 3
  • Loretta Lynn - Full Circle (0888751689718) виниловая пластинка - фото 4
  • Loretta Lynn - Full Circle (0888751689718) виниловая пластинка - фото 5
  • Loretta Lynn - Full Circle (0888751689718) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 410 руб. 
Начислим 92 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99132
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Loretta Lynn - Full Circle (0888751689718) виниловая пластинка
2 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751689718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.03.2016
Исполнитель
Loretta Lynn
Альбом (сингл)
FULL CIRCLE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Loretta Lynn - Full Circle (0888751689718) виниловая пластинка

Track List

A1Whispering Sea (Introduction)
A2Whispering Sea
A3Secret Love
A4Who's Gonna Miss Me?
A5Black Jack David
A6Everybody Wants To Go To Heaven
A7Always On My Mind
B1Wine Into Water
B2In The Pines
B3Band Of Gold
B4Fist City
B5I Never Will Marry
B6Everything It Takes
B7Lay Me Down

Отзывы о товаре Loretta Lynn - Full Circle (0888751689718) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751689718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.03.2016
Исполнитель
Loretta Lynn
Альбом (сингл)
FULL CIRCLE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Whispering Sea (Introduction)
A2Whispering Sea
A3Secret Love
A4Who's Gonna Miss Me?
A5Black Jack David
A6Everybody Wants To Go To Heaven
A7Always On My Mind
B1Wine Into Water
B2In The Pines
B3Band Of Gold
B4Fist City
B5I Never Will Marry
B6Everything It Takes
B7Lay Me Down
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Loretta Lynn - Full Circle (0888751689718) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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