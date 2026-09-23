Roy Woods - Waking At Dawn (coloured) (0093624882879) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Roy Woods
Альбом (сингл)
Waking at Dawn
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб.
В наличии
Код товара: 647400
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2 540 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624882879]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Roy Woods
Альбом (сингл)
Waking at Dawn
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Sonic Boom, You Love It, Gwan Big Up Urself, How I Feel, Down Girl, Switch, Got Me, Why, Menace, She Knows About Me, Instinct, Love You
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Roy Woods - Waking At Dawn (coloured) (0093624882879) виниловая пластинка
Впервые на физическом носителе выйдет Waking at Dawn - дебютный микстейп популярного канадского рэпера Дензела Спенсера, известного под сценическим псевдонимом Roy Wood$. Альбом первоначально был выпущен в цифровом виде в июле 2016 года. Лимитированное издание на яблочно-красном виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624882879]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Roy Woods
Альбом (сингл)
Waking at Dawn
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Sonic Boom, You Love It, Gwan Big Up Urself, How I Feel, Down Girl, Switch, Got Me, Why, Menace, She Knows About Me, Instinct, Love You
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Впервые на физическом носителе выйдет Waking at Dawn - дебютный микстейп популярного канадского рэпера Дензела Спенсера, известного под сценическим псевдонимом Roy Wood$. Альбом первоначально был выпущен в цифровом виде в июле 2016 года. Лимитированное издание на яблочно-красном виниле.
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Roy Woods - Waking At Dawn (coloured) (0093624882879) виниловая пластинка - стоимость товара 2540 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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