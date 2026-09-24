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Чиж & Сo - О Любви (4640004137713) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Чиж & Сo - О Любви (4640004137713) виниловая пластинка

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Чиж &amp; Сo - О Любви (4640004137713) виниловая пластинка - фото 1
Чиж &amp; Сo - О Любви (4640004137713) виниловая пластинка - фото 2
Чиж &amp; Сo - О Любви (4640004137713) виниловая пластинка - фото 3
Чиж &amp; Сo - О Любви (4640004137713) виниловая пластинка - фото 4
Чиж &amp; Сo - О Любви (4640004137713) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
Чиж & Сo
Альбом (сингл)
О Любви
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Чиж &amp; Сo - О Любви (4640004137713) виниловая пластинка - фото 1
  • Чиж &amp; Сo - О Любви (4640004137713) виниловая пластинка - фото 2
  • Чиж &amp; Сo - О Любви (4640004137713) виниловая пластинка - фото 3
  • Чиж &amp; Сo - О Любви (4640004137713) виниловая пластинка - фото 4
  • Чиж &amp; Сo - О Любви (4640004137713) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698817
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Чиж & Сo - О Любви (4640004137713) виниловая пластинка
2 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
Чиж & Сo
Альбом (сингл)
О Любви
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Дверь в лето (I), Ветер вырывает из рук (Последние деньги), Солдат на привале, О.К., Я позвонил Вам из телефона-автомата…, Любитель жидкости, Still Life, О Любви, Идиллия, Прогулка по Одессе, Вот пуля просвистела, Мама, Точка, Дверь в лето (II)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Чиж & Сo - О Любви (4640004137713) виниловая пластинка

"О Любви" - переиздание второго студийного альбома, выпущенного в 1995 году. Большинство песен этого альбома представляли собой каверы менее известных авторов. Позже эта работа станет одной из самых известных в дискографии коллектива. Издание представлено на черном виниле. Чиж & Со - российская рок-группа, созданная в начале 1990-х годов гитаристом, вокалистом и автором песен Сергеем Чиграковым по прозвищу Чиж. Последний студийный альбом группы вышел в 1999 году, а все последующие альбомы Чигракова - сольные или совместные.

Отзывы о товаре Чиж & Сo - О Любви (4640004137713) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
Чиж & Сo
Альбом (сингл)
О Любви
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Дверь в лето (I), Ветер вырывает из рук (Последние деньги), Солдат на привале, О.К., Я позвонил Вам из телефона-автомата…, Любитель жидкости, Still Life, О Любви, Идиллия, Прогулка по Одессе, Вот пуля просвистела, Мама, Точка, Дверь в лето (II)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
"О Любви" - переиздание второго студийного альбома, выпущенного в 1995 году. Большинство песен этого альбома представляли собой каверы менее известных авторов. Позже эта работа станет одной из самых известных в дискографии коллектива. Издание представлено на черном виниле. Чиж & Со - российская рок-группа, созданная в начале 1990-х годов гитаристом, вокалистом и автором песен Сергеем Чиграковым по прозвищу Чиж. Последний студийный альбом группы вышел в 1999 году, а все последующие альбомы Чигракова - сольные или совместные.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чиж & Сo - О Любви (4640004137713) виниловая пластинка - по цене 2760 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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