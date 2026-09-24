Чиж & Сo - Лучшие Блюзы И Баллады (4640004136686) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Чиж & Сo
Альбом (сингл)
Лучшие Блюзы И Баллады
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб.
В наличии
Код товара: 698807
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136686]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Чиж & Сo
Альбом (сингл)
Лучшие Блюзы И Баллады
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Перекресток, О любви, Поход, О.К., Еду, еду, Мышка (колыбельная хиппи), Hoochie-Coochie man, Ты был в этом городе первым, Идиллия
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Чиж & Сo - Лучшие Блюзы И Баллады (4640004136686) виниловая пластинка
Название сборника группы ЧИЖ и Ко "Лучшие блюзы и баллады" говорит само за себя: в него вошли лучшие блюзовые и лирические композиции коллектива, среди которых такие хиты, как "Перекресток", "О любви", "Еду, еду" и др. Издание представлено на черном виниле. ЧИЖ и Ко - российская рок-группа, основанная в начале 1990-х годов фронтменом коллектива, Сергеем Чиграковым по прозвищу "Чиж". Последняя студийная работа группы вышла в 1999 году, хотя в настоящее время коллектив продолжает активно гастролировать.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136686]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Чиж & Сo
Альбом (сингл)
Лучшие Блюзы И Баллады
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Перекресток, О любви, Поход, О.К., Еду, еду, Мышка (колыбельная хиппи), Hoochie-Coochie man, Ты был в этом городе первым, Идиллия
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Название сборника группы ЧИЖ и Ко "Лучшие блюзы и баллады" говорит само за себя: в него вошли лучшие блюзовые и лирические композиции коллектива, среди которых такие хиты, как "Перекресток", "О любви", "Еду, еду" и др. Издание представлено на черном виниле. ЧИЖ и Ко - российская рок-группа, основанная в начале 1990-х годов фронтменом коллектива, Сергеем Чиграковым по прозвищу "Чиж". Последняя студийная работа группы вышла в 1999 году, хотя в настоящее время коллектив продолжает активно гастролировать.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Чиж & Сo - Лучшие Блюзы И Баллады (4640004136686) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2760 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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