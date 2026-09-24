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Чиж & Сo - ЭРОГЕННАЯ ЗОНА (4640004137096) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Чиж & Сo - ЭРОГЕННАЯ ЗОНА (4640004137096) виниловая пластинка

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Чиж &amp; Сo - ЭРОГЕННАЯ ЗОНА (4640004137096) виниловая пластинка - фото 1
Чиж &amp; Сo - ЭРОГЕННАЯ ЗОНА (4640004137096) виниловая пластинка - фото 2
Чиж &amp; Сo - ЭРОГЕННАЯ ЗОНА (4640004137096) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1996
Исполнитель
Чиж & Сo
Альбом (сингл)
ЭРОГЕННАЯ ЗОНА
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Чиж &amp; Сo - ЭРОГЕННАЯ ЗОНА (4640004137096) виниловая пластинка - фото 1
  • Чиж &amp; Сo - ЭРОГЕННАЯ ЗОНА (4640004137096) виниловая пластинка - фото 2
  • Чиж &amp; Сo - ЭРОГЕННАЯ ЗОНА (4640004137096) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696198
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Чиж & Сo - ЭРОГЕННАЯ ЗОНА (4640004137096) виниловая пластинка
2 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137096]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1996
Исполнитель
Чиж & Сo
Альбом (сингл)
ЭРОГЕННАЯ ЗОНА
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Фантом, Динамовский вальс, Снова поезд, Эрогенная зона, Russo Matroso То засада, то измена, Прекрасное воскресенье, Вечная молодость, Лирическая
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Чиж & Сo - ЭРОГЕННАЯ ЗОНА (4640004137096) виниловая пластинка

Эрогенная зона — один из самых популярных альбомов рок-группы Чиж и Со.



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Чиж & Сo - ЭРОГЕННАЯ ЗОНА (4640004137096) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137096]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1996
Исполнитель
Чиж & Сo
Альбом (сингл)
ЭРОГЕННАЯ ЗОНА
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Фантом, Динамовский вальс, Снова поезд, Эрогенная зона, Russo Matroso То засада, то измена, Прекрасное воскресенье, Вечная молодость, Лирическая
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Эрогенная зона — один из самых популярных альбомов рок-группы Чиж и Со.


Теги товара: Русский рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Чиж & Сo - ЭРОГЕННАЯ ЗОНА (4640004137096) виниловая пластинка - по цене 2760 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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