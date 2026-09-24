Top.Mail.Ru
Чиж & Сo - Grеatest Hits Live (4640004137720) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чиж & Сo - Grеatest Hits Live (4640004137720) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чиж &amp; Сo - Grеatest Hits Live (4640004137720) виниловая пластинка - фото 1
Чиж &amp; Сo - Grеatest Hits Live (4640004137720) виниловая пластинка - фото 2
Чиж &amp; Сo - Grеatest Hits Live (4640004137720) виниловая пластинка - фото 3
Чиж &amp; Сo - Grеatest Hits Live (4640004137720) виниловая пластинка - фото 4
Чиж &amp; Сo - Grеatest Hits Live (4640004137720) виниловая пластинка - фото 5
Чиж &amp; Сo - Grеatest Hits Live (4640004137720) виниловая пластинка - фото 6
Чиж &amp; Сo - Grеatest Hits Live (4640004137720) виниловая пластинка - фото 7
Чиж &amp; Сo - Grеatest Hits Live (4640004137720) виниловая пластинка - фото 8
Чиж &amp; Сo - Grеatest Hits Live (4640004137720) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Чиж & Сo
Альбом (сингл)
Grеatest Hits Live
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Чиж &amp; Сo - Grеatest Hits Live (4640004137720) виниловая пластинка - фото 1
  • Чиж &amp; Сo - Grеatest Hits Live (4640004137720) виниловая пластинка - фото 2
  • Чиж &amp; Сo - Grеatest Hits Live (4640004137720) виниловая пластинка - фото 3
  • Чиж &amp; Сo - Grеatest Hits Live (4640004137720) виниловая пластинка - фото 4
  • Чиж &amp; Сo - Grеatest Hits Live (4640004137720) виниловая пластинка - фото 5
  • Чиж &amp; Сo - Grеatest Hits Live (4640004137720) виниловая пластинка - фото 6
  • Чиж &amp; Сo - Grеatest Hits Live (4640004137720) виниловая пластинка - фото 7
  • Чиж &amp; Сo - Grеatest Hits Live (4640004137720) виниловая пластинка - фото 8
  • Чиж &amp; Сo - Grеatest Hits Live (4640004137720) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696194
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Чиж & Сo - Grеatest Hits Live (4640004137720) виниловая пластинка
2 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137720]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Чиж & Сo
Альбом (сингл)
Grеatest Hits Live
Жанр
Русский рок
Трек-лист
О Любви, Последние Деньги, Сен Симилья, Солдат На Привале, Перекресток Still Life, Кругом Тайга., Вот Пуля Просвистела., Она Не Вышла Замуж., Хочу Чаю, Вечная Молодость
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Чиж & Сo - Grеatest Hits Live (4640004137720) виниловая пластинка

Концерт записан 21 сентября 1995 года в Большом Концертном Зале Октябрьский, Санкт-Петербург.



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Чиж & Сo - Grеatest Hits Live (4640004137720) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137720]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Чиж & Сo
Альбом (сингл)
Grеatest Hits Live
Жанр
Русский рок
Трек-лист
О Любви, Последние Деньги, Сен Симилья, Солдат На Привале, Перекресток Still Life, Кругом Тайга., Вот Пуля Просвистела., Она Не Вышла Замуж., Хочу Чаю, Вечная Молодость
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Концерт записан 21 сентября 1995 года в Большом Концертном Зале Октябрьский, Санкт-Петербург.


Теги товара: Русский рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Чиж & Сo - Grеatest Hits Live (4640004137720) виниловая пластинка - по цене 2760 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...