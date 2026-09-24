Инкогнито - Самурай (Red Vinyl) (4680068806187) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Инкогнито
Альбом (сингл)
Самурай
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 880 руб.
В наличии
Код товара: 718376
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806187]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Инкогнито
Альбом (сингл)
Самурай
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Январь, До тебя, Лжец, Самурай, Никотин, Сорняк, Под мостом, Не гаси свет, Когда я стану лучше, Было не Было
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Инкогнито - Самурай (Red Vinyl) (4680068806187) виниловая пластинка
10 абсолютно новых треков, 10 историй, 10 музыкальных иллюстраций. Каждая песня, как фильм в музыкальном прочтении. Эта пластинка для настоящих меломанов. Здесь и тяжелые рифы, и танцевальные ритмы, и лирика. Стас Шклярский: «Здесь нет проходных песен или песен для заполнения пространства, все они самодостаточны. Поскольку все наши альбомы отличаются по звучанию, то и этот альбом не будет исключением. «Самурай» получился, как инь и ян. Одна половина состоит из тяжелых конструкций, другая - из легких» «Может быть теперь в моем сердце пламя. Его пронесу, подниму, как знамя» - этими строками одной из новых песен можно охарактеризовать настроение альбома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806187]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Инкогнито
Альбом (сингл)
Самурай
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Январь, До тебя, Лжец, Самурай, Никотин, Сорняк, Под мостом, Не гаси свет, Когда я стану лучше, Было не Было
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
10 абсолютно новых треков, 10 историй, 10 музыкальных иллюстраций. Каждая песня, как фильм в музыкальном прочтении. Эта пластинка для настоящих меломанов. Здесь и тяжелые рифы, и танцевальные ритмы, и лирика. Стас Шклярский: «Здесь нет проходных песен или песен для заполнения пространства, все они самодостаточны. Поскольку все наши альбомы отличаются по звучанию, то и этот альбом не будет исключением. «Самурай» получился, как инь и ян. Одна половина состоит из тяжелых конструкций, другая - из легких» «Может быть теперь в моем сердце пламя. Его пронесу, подниму, как знамя» - этими строками одной из новых песен можно охарактеризовать настроение альбома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Инкогнито - Самурай (Red Vinyl) (4680068806187) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2880 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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