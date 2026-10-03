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Deftones - Covers (0093624958291) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Deftones - Covers (0093624958291) виниловая пластинка

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Deftones - Covers (0093624958291) виниловая пластинка - фото 2
Deftones - Covers (0093624958291) виниловая пластинка - фото 3
Deftones - Covers (0093624958291) виниловая пластинка - фото 4
Deftones - Covers (0093624958291) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Deftones
Альбом (сингл)
COVERS
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Deftones - Covers (0093624958291) виниловая пластинка - фото 1
  • Deftones - Covers (0093624958291) виниловая пластинка - фото 2
  • Deftones - Covers (0093624958291) виниловая пластинка - фото 3
  • Deftones - Covers (0093624958291) виниловая пластинка - фото 4
  • Deftones - Covers (0093624958291) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98729
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Deftones - Covers (0093624958291) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DEFTONES
filter_none Товар входит в коллекцию DEFTONES

Коллекция DEFTONES


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624958291]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Deftones
Альбом (сингл)
COVERS
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Drive, Caress, Please Please Please Let Me Get What I Want, No Ordinary Love, Savory, Do You Believe, Simple Man, Ghosts, The Chauffeur, If Only Tonight We Could Sleep (Live), Sleep Walk
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Deftones - Covers (0093624958291) виниловая пластинка

Track List

A1Drive4:51
A2Caress3:34
A3Please Please Please Let Me Get What I Want2:01
A4No Ordinary Love5:34
A5Savory4:35
A6Do You Believe3:29
B1Simple Man6:19
B2Ghosts4:28
B3The Chauffeur5:21
B4If Only Tonight We Could Sleep (Live)5:07
B5Sleep Walk2:30



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Deftones - Covers (0093624958291) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624958291]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Deftones
Альбом (сингл)
COVERS
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Drive, Caress, Please Please Please Let Me Get What I Want, No Ordinary Love, Savory, Do You Believe, Simple Man, Ghosts, The Chauffeur, If Only Tonight We Could Sleep (Live), Sleep Walk
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Drive4:51
A2Caress3:34
A3Please Please Please Let Me Get What I Want2:01
A4No Ordinary Love5:34
A5Savory4:35
A6Do You Believe3:29
B1Simple Man6:19
B2Ghosts4:28
B3The Chauffeur5:21
B4If Only Tonight We Could Sleep (Live)5:07
B5Sleep Walk2:30


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Deftones - Covers (0093624958291) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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