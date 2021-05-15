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Deftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Deftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Deftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка - фото 1
Deftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка - фото 2
Deftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка - фото 3
Deftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка - фото 4
Deftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка - фото 5
Deftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка - фото 6
Deftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка - фото 7
Deftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка - фото 8
Deftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Deftones
Альбом (сингл)
GORE
Жанр
Alternative Rock
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Deftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка - фото 1
  • Deftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка - фото 2
  • Deftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка - фото 3
  • Deftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка - фото 4
  • Deftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка - фото 5
  • Deftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка - фото 6
  • Deftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка - фото 7
  • Deftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка - фото 8
  • Deftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 690 руб. 
Начислим 182 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98732
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Deftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка
5 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DEFTONES
filter_none Товар входит в коллекцию DEFTONES

Коллекция DEFTONES


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624926498]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Deftones
Альбом (сингл)
GORE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Prayers/Triangles, Acid Hologram, Doomed User, Geometric Headdress, Hearts/Wires, Pittura Infamante, Xenon, (L)Mirl, Gore, Phantom Bride, Rubicon
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Deftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка

Track List

A1Prayers/Triangles
A2Acid Hologram
A3Doomed User
B1Geometric Headdress
B2Hearts/Wires
C1Pittura Infamante
C2Xenon
C3(L)Mirl
D1Gore
D2Phantom Bride
D3Rubicon

Отзывы о товаре Deftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка

15.05.2021
Максим

Достоинства:
Цена

Недостатки:
нет

Комментарий:
Попался экземпляр на белом виниле, что очень круто!



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624926498]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Deftones
Альбом (сингл)
GORE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Prayers/Triangles, Acid Hologram, Doomed User, Geometric Headdress, Hearts/Wires, Pittura Infamante, Xenon, (L)Mirl, Gore, Phantom Bride, Rubicon
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Prayers/Triangles
A2Acid Hologram
A3Doomed User
B1Geometric Headdress
B2Hearts/Wires
C1Pittura Infamante
C2Xenon
C3(L)Mirl
D1Gore
D2Phantom Bride
D3Rubicon
Самовывоз
Доставка
Отзывы
15.05.2021
Максим

Достоинства:
Цена

Недостатки:
нет

Комментарий:
Попался экземпляр на белом виниле, что очень круто!


Deftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5690 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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