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Greta Van Fleet - Anthem Of The Peaceful Army (0602567949756) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Greta Van Fleet - Anthem Of The Peaceful Army (0602567949756) виниловая пластинка

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Greta Van Fleet - Anthem Of The Peaceful Army (0602567949756) виниловая пластинка - фото 1
Greta Van Fleet - Anthem Of The Peaceful Army (0602567949756) виниловая пластинка - фото 2
Greta Van Fleet - Anthem Of The Peaceful Army (0602567949756) виниловая пластинка - фото 3
Greta Van Fleet - Anthem Of The Peaceful Army (0602567949756) виниловая пластинка - фото 4
Greta Van Fleet - Anthem Of The Peaceful Army (0602567949756) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Greta Van Fleet
Альбом (сингл)
Anthem Of The Peaceful Army
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Greta Van Fleet - Anthem Of The Peaceful Army (0602567949756) виниловая пластинка - фото 1
  • Greta Van Fleet - Anthem Of The Peaceful Army (0602567949756) виниловая пластинка - фото 2
  • Greta Van Fleet - Anthem Of The Peaceful Army (0602567949756) виниловая пластинка - фото 3
  • Greta Van Fleet - Anthem Of The Peaceful Army (0602567949756) виниловая пластинка - фото 4
  • Greta Van Fleet - Anthem Of The Peaceful Army (0602567949756) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402146
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Greta Van Fleet - Anthem Of The Peaceful Army (0602567949756) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Greta Van Fleet
filter_none Товар входит в коллекцию Greta Van Fleet

Коллекция Greta Van Fleet


Характеристики

Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0602567949756]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Greta Van Fleet
Альбом (сингл)
Anthem Of The Peaceful Army
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Age Of Man, The Cold Wind, When The Curtain Falls, Watching Love, Lover, Leaver (Taker, Believer), You're The One, The New Day, Mountain Of The Sun, Brave New World, Anthem
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Greta Van Fleet - Anthem Of The Peaceful Army (0602567949756) виниловая пластинка

Дебютный студийный альбом 2018 года американской рок-группы Greta Van Fleet. Greta Van Fleet - американская рок-группа. В 2017 году получила музыкальную премию Loudwire Music Awards в категории Best New Artist. Дебютный сингл "Highway Tune" возглавлял радиоэфирные рок-чарты журнала Billboard: Mainstream Rock и Active Rock в сентябре 2017.

Отзывы о товаре Greta Van Fleet - Anthem Of The Peaceful Army (0602567949756) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0602567949756]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Greta Van Fleet
Альбом (сингл)
Anthem Of The Peaceful Army
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Age Of Man, The Cold Wind, When The Curtain Falls, Watching Love, Lover, Leaver (Taker, Believer), You're The One, The New Day, Mountain Of The Sun, Brave New World, Anthem
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Дебютный студийный альбом 2018 года американской рок-группы Greta Van Fleet. Greta Van Fleet - американская рок-группа. В 2017 году получила музыкальную премию Loudwire Music Awards в категории Best New Artist. Дебютный сингл "Highway Tune" возглавлял радиоэфирные рок-чарты журнала Billboard: Mainstream Rock и Active Rock в сентябре 2017.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Greta Van Fleet - Anthem Of The Peaceful Army (0602567949756) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4660 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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