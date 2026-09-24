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Primal Scream - Maximum Rock 'N' Roll: The Singles (0198029499315) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Primal Scream - Maximum Rock 'N' Roll: The Singles (0198029499315) виниловая пластинка

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Primal Scream - Maximum Rock &#039;N&#039; Roll: The Singles (0198029499315) виниловая пластинка - фото 1
Primal Scream - Maximum Rock &#039;N&#039; Roll: The Singles (0198029499315) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Primal Scream
Альбом (сингл)
Maximum Rock 'N' Roll: The Singles
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Primal Scream - Maximum Rock &#039;N&#039; Roll: The Singles (0198029499315) виниловая пластинка - фото 1
  • Primal Scream - Maximum Rock &#039;N&#039; Roll: The Singles (0198029499315) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721634
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Primal Scream - Maximum Rock 'N' Roll: The Singles (0198029499315) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029499315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Primal Scream
Альбом (сингл)
Maximum Rock 'N' Roll: The Singles
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Velocity Girl, Gentle Tuesday, Imperial, Ivy Ivy Ivy, Loaded, Come Together, Higher Than The Sun, Don't Fight It, Feel It, Movin’ On Up, Gentle Tuesday, Imperial, Ivy Ivy Ivy, Kowalski, Star, Burning Wheel, Swastika Eyes, Kill All Hippies
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Primal Scream - Maximum Rock 'N' Roll: The Singles (0198029499315) виниловая пластинка

Этот тщательно подобранный сборник из 17 треков, впервые выпущенный в 2019 году, охватывает увлекательный путь группы Primal Scream с 1986 по 2000 год, охватывая период их наибольшего успеха, а также подробно описывая эволюцию их звучания. Среди треков — «Velocity Girl», «Loaded», «Movin' On Up», «Rocks» и многие другие. Издание на виниле. Группа Primal Scream, созданная в начале 1980-х годов, отдала должное инди-року и экспериментировала со своим звучанием почти десять лет, прежде чем обрести уверенность в себе и выпустить альбом «Screamadelica», ставший переломным моментом в истории танцевально-роковой музыки.С этого альбома вышли их первые хиты: «Loaded», «Come Together» и «Movin' On Up», после чего они стали постоянными гостями чартов в течение многих лет лет.



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре Primal Scream - Maximum Rock 'N' Roll: The Singles (0198029499315) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029499315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Primal Scream
Альбом (сингл)
Maximum Rock 'N' Roll: The Singles
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Velocity Girl, Gentle Tuesday, Imperial, Ivy Ivy Ivy, Loaded, Come Together, Higher Than The Sun, Don't Fight It, Feel It, Movin’ On Up, Gentle Tuesday, Imperial, Ivy Ivy Ivy, Kowalski, Star, Burning Wheel, Swastika Eyes, Kill All Hippies
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Этот тщательно подобранный сборник из 17 треков, впервые выпущенный в 2019 году, охватывает увлекательный путь группы Primal Scream с 1986 по 2000 год, охватывая период их наибольшего успеха, а также подробно описывая эволюцию их звучания. Среди треков — «Velocity Girl», «Loaded», «Movin' On Up», «Rocks» и многие другие. Издание на виниле. Группа Primal Scream, созданная в начале 1980-х годов, отдала должное инди-року и экспериментировала со своим звучанием почти десять лет, прежде чем обрести уверенность в себе и выпустить альбом «Screamadelica», ставший переломным моментом в истории танцевально-роковой музыки.С этого альбома вышли их первые хиты: «Loaded», «Come Together» и «Movin' On Up», после чего они стали постоянными гостями чартов в течение многих лет лет.


Теги товара: Indie
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Primal Scream - Maximum Rock 'N' Roll: The Singles (0198029499315) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4660 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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