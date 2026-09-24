Katy Perry - 143 (coloured) (0602465897401) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Katy Perry - 143 (coloured) (0602465897401) виниловая пластинка
Кэти Перри собирается открыть новую захватывающую главу в своей выдающейся поп-карьере, анонсировав свой шестой студийный альбом 143. Издание на серебристом виниле.. Вдохновленная символическим числом «143», выражающим любовь, Кэти Перри стремилась создать яркий, знаменитый танцевально-поп-альбом. Результатом стала смелая и бесстрашная коллекция вдохновляющих и провокационных поп-гимнов, воплощающих ее фирменный стиль. «143» — это альбом, наполненный сердечными и энергичными битами, которые обязательно очаруют поклонников. Главный сингл Womans World представляет собой динамичное прославление женственности во всех ее формах. Написанный совместно с автором песен Хлоей Ангелидес, трек задает тон воодушевляющему посланию альбома. Впечатляющая карьера Кэти Перри может похвастаться более чем 115 миллиардами прослушиваний и глобальными продажами, превышающими 70 миллионов выпущенных альбомов и 143 миллиона треков. Она является одним из самых продаваемых музыкальных исполнителей всех времен и одной из двенадцати артистов в истории, тираж которых превысил 100 миллионов сертифицированных копий.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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