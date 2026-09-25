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Jean-Luc Ponty - The Atacama Experience (4029759193753) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jean-Luc Ponty - The Atacama Experience (4029759193753) виниловая пластинка

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Jean-Luc Ponty - The Atacama Experience (4029759193753) виниловая пластинка - фото 1
Jean-Luc Ponty - The Atacama Experience (4029759193753) виниловая пластинка - фото 2
Jean-Luc Ponty - The Atacama Experience (4029759193753) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jean-Luc Ponty
Альбом (сингл)
The Atacama Experience
Жанр
Fusion
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jean-Luc Ponty - The Atacama Experience (4029759193753) виниловая пластинка - фото 1
  • Jean-Luc Ponty - The Atacama Experience (4029759193753) виниловая пластинка - фото 2
  • Jean-Luc Ponty - The Atacama Experience (4029759193753) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727035
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jean-Luc Ponty - The Atacama Experience (4029759193753) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MPS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MPS
Barcode
[4029759193753]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jean-Luc Ponty
Альбом (сингл)
The Atacama Experience
Жанр
Fusion
Трек-лист
Intro, Parisian thoroughfare, Premonition, Point of no return, Back in the 60s, Without regrets, Celtic steps, Desert crossing, Last memories of her, The Atacama experience, On my way to Bombay, Still in love, Euphoria, To and fro
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jean-Luc Ponty - The Atacama Experience (4029759193753) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro, Parisian thoroughfare, Premonition, Point of no return, Back in the 60s, Without regrets, Celtic steps, Desert crossing, Last memories of her, The Atacama experience, On my way to Bombay, Still in love, Euphoria, To and fro

Отзывы о товаре Jean-Luc Ponty - The Atacama Experience (4029759193753) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MPS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MPS
Barcode
[4029759193753]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jean-Luc Ponty
Альбом (сингл)
The Atacama Experience
Жанр
Fusion
Трек-лист
Intro, Parisian thoroughfare, Premonition, Point of no return, Back in the 60s, Without regrets, Celtic steps, Desert crossing, Last memories of her, The Atacama experience, On my way to Bombay, Still in love, Euphoria, To and fro
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro, Parisian thoroughfare, Premonition, Point of no return, Back in the 60s, Without regrets, Celtic steps, Desert crossing, Last memories of her, The Atacama experience, On my way to Bombay, Still in love, Euphoria, To and fro
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jean-Luc Ponty - The Atacama Experience (4029759193753) виниловая пластинка - стоимость товара 4430 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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