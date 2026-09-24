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Franсoise Hardy - La Maison Ou J'Ai Grandi (0198029086218) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Franсoise Hardy - La Maison Ou J'Ai Grandi (0198029086218) виниловая пластинка

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Franсoise Hardy - La Maison Ou J&#039;Ai Grandi (0198029086218) виниловая пластинка - фото 1
Franсoise Hardy - La Maison Ou J&#039;Ai Grandi (0198029086218) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Franсoise Hardy
Альбом (сингл)
La Maison Ou J'Ai Grandi
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Franсoise Hardy - La Maison Ou J&#039;Ai Grandi (0198029086218) виниловая пластинка - фото 1
  • Franсoise Hardy - La Maison Ou J&#039;Ai Grandi (0198029086218) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717729
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Franсoise Hardy - La Maison Ou J'Ai Grandi (0198029086218) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029086218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Franсoise Hardy
Альбом (сингл)
La Maison Ou J'Ai Grandi
Жанр
Шансон
Трек-лист
Je Changerais D'avis, Si C'est ?a, Rendez-vous D'automne, Je Serai L? Pour Toi, Peut-?tre Que Je T'aime, Il Est Des Choses, Comme, Mes Jours S'en Vont, Qu'ils Sont Heureux, Surtout Ne Vous Retournez Pas, Tu Es Un Peu ? Moi, La Maison O? J'ai Grandi, Tu Verras, Je Ne Suis L? Pour Personne, Laisse-le Moi, Si C'est ?a (EP Version), Les Petits Gar?ons, Au Fond Du R?ve Dor?, Si C'est ?a (Live - Paris 28/01/1967)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Franсoise Hardy - La Maison Ou J'Ai Grandi (0198029086218) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Je Changerais D'avis, Si C'est ?a, Rendez-vous D'automne, Je Serai L? Pour Toi, Peut-?tre Que Je T'aime, Il Est Des Choses, Comme, Mes Jours S'en Vont, Qu'ils Sont Heureux, Surtout Ne Vous Retournez Pas, Tu Es Un Peu ? Moi, La Maison O? J'ai Grandi, Tu Verras, Je Ne Suis L? Pour Personne, Laisse-le Moi, Si C'est ?a (EP Version), Les Petits Gar?ons, Au Fond Du R?ve Dor?, Si C'est ?a (Live - Paris 28/01/1967)



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Franсoise Hardy - La Maison Ou J'Ai Grandi (0198029086218) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029086218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Franсoise Hardy
Альбом (сингл)
La Maison Ou J'Ai Grandi
Жанр
Шансон
Трек-лист
Je Changerais D'avis, Si C'est ?a, Rendez-vous D'automne, Je Serai L? Pour Toi, Peut-?tre Que Je T'aime, Il Est Des Choses, Comme, Mes Jours S'en Vont, Qu'ils Sont Heureux, Surtout Ne Vous Retournez Pas, Tu Es Un Peu ? Moi, La Maison O? J'ai Grandi, Tu Verras, Je Ne Suis L? Pour Personne, Laisse-le Moi, Si C'est ?a (EP Version), Les Petits Gar?ons, Au Fond Du R?ve Dor?, Si C'est ?a (Live - Paris 28/01/1967)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Je Changerais D'avis, Si C'est ?a, Rendez-vous D'automne, Je Serai L? Pour Toi, Peut-?tre Que Je T'aime, Il Est Des Choses, Comme, Mes Jours S'en Vont, Qu'ils Sont Heureux, Surtout Ne Vous Retournez Pas, Tu Es Un Peu ? Moi, La Maison O? J'ai Grandi, Tu Verras, Je Ne Suis L? Pour Personne, Laisse-le Moi, Si C'est ?a (EP Version), Les Petits Gar?ons, Au Fond Du R?ve Dor?, Si C'est ?a (Live - Paris 28/01/1967)


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Franсoise Hardy - La Maison Ou J'Ai Grandi (0198029086218) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4430 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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