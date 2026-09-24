Top.Mail.Ru
Childish Gambino - Bando Stone And The New World (0198028402217) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Childish Gambino - Bando Stone And The New World (0198028402217) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Childish Gambino - Bando Stone And The New World (0198028402217) виниловая пластинка - фото 1
Childish Gambino - Bando Stone And The New World (0198028402217) виниловая пластинка - фото 2
Childish Gambino - Bando Stone And The New World (0198028402217) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Childish Gambino
Альбом (сингл)
Bando Stone And The World
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Childish Gambino - Bando Stone And The New World (0198028402217) виниловая пластинка - фото 1
  • Childish Gambino - Bando Stone And The New World (0198028402217) виниловая пластинка - фото 2
  • Childish Gambino - Bando Stone And The New World (0198028402217) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707941
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Childish Gambino - Bando Stone And The New World (0198028402217) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028402217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Childish Gambino
Альбом (сингл)
Bando Stone And The World
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Hearts Were Meant To Fly, Lithonia, Survive, Steps Beach, Talk My Shit, Got To Be, Real Love, In The Night, Yoshinoya, Can You Feel Me, No Excuses, Cruisin, We Are God, Running Around, Dadvocate, Happy Survival, A Place Where Love Goes
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Childish Gambino - Bando Stone And The New World (0198028402217) виниловая пластинка

Альбом, выпущенный Childish Gambino, который сочетает в себе элементы хип-хопа, RB и экспериментальной музыки. Альбом, как правило, включает в себя разнообразные темы, такие как личные переживания, социальные проблемы и культурные комментарии.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Childish Gambino - Bando Stone And The New World (0198028402217) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028402217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Childish Gambino
Альбом (сингл)
Bando Stone And The World
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Hearts Were Meant To Fly, Lithonia, Survive, Steps Beach, Talk My Shit, Got To Be, Real Love, In The Night, Yoshinoya, Can You Feel Me, No Excuses, Cruisin, We Are God, Running Around, Dadvocate, Happy Survival, A Place Where Love Goes
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом, выпущенный Childish Gambino, который сочетает в себе элементы хип-хопа, RB и экспериментальной музыки. Альбом, как правило, включает в себя разнообразные темы, такие как личные переживания, социальные проблемы и культурные комментарии.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Childish Gambino - Bando Stone And The New World (0198028402217) виниловая пластинка - купить по цене 4430 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...