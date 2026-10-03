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Halsey - Hopeless Fountain Kingdom (coloured) (0602557499223) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Halsey - Hopeless Fountain Kingdom (coloured) (0602557499223) виниловая пластинка

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Halsey - Hopeless Fountain Kingdom (coloured) (0602557499223) виниловая пластинка - фото 1
Halsey - Hopeless Fountain Kingdom (coloured) (0602557499223) виниловая пластинка - фото 2
Halsey - Hopeless Fountain Kingdom (coloured) (0602557499223) виниловая пластинка - фото 3
Halsey - Hopeless Fountain Kingdom (coloured) (0602557499223) виниловая пластинка - фото 4
Halsey - Hopeless Fountain Kingdom (coloured) (0602557499223) виниловая пластинка - фото 5
Halsey - Hopeless Fountain Kingdom (coloured) (0602557499223) виниловая пластинка - фото 6
Halsey - Hopeless Fountain Kingdom (coloured) (0602557499223) виниловая пластинка - фото 7
Halsey - Hopeless Fountain Kingdom (coloured) (0602557499223) виниловая пластинка - фото 8
Halsey - Hopeless Fountain Kingdom (coloured) (0602557499223) виниловая пластинка - фото 9
Halsey - Hopeless Fountain Kingdom (coloured) (0602557499223) виниловая пластинка - фото 10
Halsey - Hopeless Fountain Kingdom (coloured) (0602557499223) виниловая пластинка - фото 11
Halsey - Hopeless Fountain Kingdom (coloured) (0602557499223) виниловая пластинка - фото 12
Halsey - Hopeless Fountain Kingdom (coloured) (0602557499223) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Halsey
Альбом (сингл)
Hopeless Fountain Kingdom
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
синий, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Halsey - Hopeless Fountain Kingdom (coloured) (0602557499223) виниловая пластинка - фото 1
  • Halsey - Hopeless Fountain Kingdom (coloured) (0602557499223) виниловая пластинка - фото 2
  • Halsey - Hopeless Fountain Kingdom (coloured) (0602557499223) виниловая пластинка - фото 3
  • Halsey - Hopeless Fountain Kingdom (coloured) (0602557499223) виниловая пластинка - фото 4
  • Halsey - Hopeless Fountain Kingdom (coloured) (0602557499223) виниловая пластинка - фото 5
  • Halsey - Hopeless Fountain Kingdom (coloured) (0602557499223) виниловая пластинка - фото 6
  • Halsey - Hopeless Fountain Kingdom (coloured) (0602557499223) виниловая пластинка - фото 7
  • Halsey - Hopeless Fountain Kingdom (coloured) (0602557499223) виниловая пластинка - фото 8
  • Halsey - Hopeless Fountain Kingdom (coloured) (0602557499223) виниловая пластинка - фото 9
  • Halsey - Hopeless Fountain Kingdom (coloured) (0602557499223) виниловая пластинка - фото 10
  • Halsey - Hopeless Fountain Kingdom (coloured) (0602557499223) виниловая пластинка - фото 11
  • Halsey - Hopeless Fountain Kingdom (coloured) (0602557499223) виниловая пластинка - фото 12
  • Halsey - Hopeless Fountain Kingdom (coloured) (0602557499223) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402172
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Halsey - Hopeless Fountain Kingdom (coloured) (0602557499223) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Astralwerks
Barcode
[0602557499223]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Halsey
Альбом (сингл)
Hopeless Fountain Kingdom
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Halsey - Hopeless Fountain Kingdom (coloured) (0602557499223) виниловая пластинка

Track List

A1The Prologue
A2100 Letters
A3Eyes Closed
A4Alone
A5Now Or Never
A6Sorry
B1Good Mourning
B2Lie
B3Walls Could Talk
B4Bad At Love
B5Strangers
B6Devil In Me
B7Hopeless

Отзывы о товаре Halsey - Hopeless Fountain Kingdom (coloured) (0602557499223) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Astralwerks
Barcode
[0602557499223]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Halsey
Альбом (сингл)
Hopeless Fountain Kingdom
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий, желтый
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1The Prologue
A2100 Letters
A3Eyes Closed
A4Alone
A5Now Or Never
A6Sorry
B1Good Mourning
B2Lie
B3Walls Could Talk
B4Bad At Love
B5Strangers
B6Devil In Me
B7Hopeless
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Halsey - Hopeless Fountain Kingdom (coloured) (0602557499223) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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