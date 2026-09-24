Описание товара Calvin Harris - Motion (0198029462715) виниловая пластинка

Motion — четвёртый студийный альбом шотландского диджея и музыкального продюсера Кэлвина Харриса, выпущенный в 2014 году. В альбоме приняли участие Элли Голдинг, Гвен Стефани, Джон Ньюман, Tinashe, Big Sean, Alesso R3hab, Уммет Озкан, Firebeatz, Hurts, Haim и All About She. Всего за несколько лет Кэлвин Харрис стал самым важным, известным и богатым диджеем в мире. С момента своего дебюта (2007) и до сегодняшнего дня его рост с точки зрения искусства, финансов и славы был просто впечатляющим. Вот несколько цифр, чтобы лучше понять этот феномен: только в 2013 году Кэлвин Харрис заработал более 46 миллионов долларов на живых выступлениях, продаже пластинок и мерчандайзинге, рекламе и сопутствующих проектах. Со своим предыдущим альбомом 18 Months Кэлвин Харрис поместил все 9 синглов с него в топ-10 в Великобритании (побив предыдущий рекорд Майкла Джексона с альбомом Bad), продав в общей сложности около 3 500 000 копий по всему миру. Кэлвин стал первым британским артистом, преодолевшим отметку в один миллиард прослушиваний на Spotify. Со всеми тремя синглами с нового альбома Motion (Under Control, Summer и Blame) он достиг первого места в британских чартах, получив «золотой» и «платиновый» статус как в Великобритании, так и во многих других странах Европы и мира. С Blame он побил ещё один рекорд: 10 миллионов прослушиваний всего за одну неделю.