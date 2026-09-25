Top.Mail.Ru
Military Jane - Blackest Paint Colored Brush (Plerec024) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Military Jane - Blackest Paint Colored Brush (Plerec024) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Military Jane - Blackest Paint Colored Brush (Plerec024) виниловая пластинка - фото 1
Military Jane - Blackest Paint Colored Brush (Plerec024) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Military Jane
Альбом (сингл)
Blackest Paint Colored Brush
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Military Jane - Blackest Paint Colored Brush (Plerec024) виниловая пластинка - фото 1
  • Military Jane - Blackest Paint Colored Brush (Plerec024) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 210 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729586
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Military Jane - Blackest Paint Colored Brush (Plerec024) виниловая пластинка
4 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Plesser Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Plesser Records
Barcode
[Plerec024]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Military Jane
Альбом (сингл)
Blackest Paint Colored Brush
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Neverman, Room #1, Seagulls, Long Rain, 100 Against 1, Queen, A.N.N.I.E., Dark Noise, Wherry, Dead Mary, Nasty
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Military Jane - Blackest Paint Colored Brush (Plerec024) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Neverman, Room #1, Seagulls, Long Rain, 100 Against 1, Queen, A.N.N.I.E., Dark Noise, Wherry, Dead Mary, Nasty

Отзывы о товаре Military Jane - Blackest Paint Colored Brush (Plerec024) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Plesser Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Plesser Records
Barcode
[Plerec024]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Military Jane
Альбом (сингл)
Blackest Paint Colored Brush
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Neverman, Room #1, Seagulls, Long Rain, 100 Against 1, Queen, A.N.N.I.E., Dark Noise, Wherry, Dead Mary, Nasty
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Neverman, Room #1, Seagulls, Long Rain, 100 Against 1, Queen, A.N.N.I.E., Dark Noise, Wherry, Dead Mary, Nasty
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Military Jane - Blackest Paint Colored Brush (Plerec024) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4210 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...