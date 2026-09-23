Lana Del Rey - Chemtrails Over The Country Club (0602435497808) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Lana Del Rey
Альбом (сингл)
Chemtrails Over The Country Club
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб.
В наличии
Код товара: 626381
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4 360 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435497808]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Lana Del Rey
Альбом (сингл)
Chemtrails Over The Country Club
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
White Dress, Chemtrails Over The Country Club, Tulsa Jesus Freak, Let Me Love You Like A Woman, Wild At Heart, Dark But Just A Game, Not All Who Wander Are Lost, Yosemite, Breaking Up Slowly, Dance Till We Die, For Free
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200
Описание товара Lana Del Rey - Chemtrails Over The Country Club (0602435497808) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: White Dress, Chemtrails Over The Country Club, Tulsa Jesus Freak, Let Me Love You Like A Woman, Wild At Heart, Dark But Just A Game, Not All Who Wander Are Lost, Yosemite, Breaking Up Slowly, Dance Till We Die, For Free
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435497808]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Lana Del Rey
Альбом (сингл)
Chemtrails Over The Country Club
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
White Dress, Chemtrails Over The Country Club, Tulsa Jesus Freak, Let Me Love You Like A Woman, Wild At Heart, Dark But Just A Game, Not All Who Wander Are Lost, Yosemite, Breaking Up Slowly, Dance Till We Die, For Free
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: White Dress, Chemtrails Over The Country Club, Tulsa Jesus Freak, Let Me Love You Like A Woman, Wild At Heart, Dark But Just A Game, Not All Who Wander Are Lost, Yosemite, Breaking Up Slowly, Dance Till We Die, For Free
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Lana Del Rey - Chemtrails Over The Country Club (0602435497808) виниловая пластинка – стоимость товара 4360 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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