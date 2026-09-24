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Земфира - Северный Ветер (Clear Vinyl) (LP) (BM010ZLP) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Земфира - Северный Ветер (Clear Vinyl) (LP) (BM010ZLP) виниловая пластинка

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Земфира - Северный Ветер (Clear Vinyl) (LP) (BM010ZLP) виниловая пластинка - фото 1
Земфира - Северный Ветер (Clear Vinyl) (LP) (BM010ZLP) виниловая пластинка - фото 2
Земфира - Северный Ветер (Clear Vinyl) (LP) (BM010ZLP) виниловая пластинка - фото 3
Земфира - Северный Ветер (Clear Vinyl) (LP) (BM010ZLP) виниловая пластинка - фото 4
Земфира - Северный Ветер (Clear Vinyl) (LP) (BM010ZLP) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Земфира
Альбом (сингл)
Северный Ветер
Жанр
Русский рок, Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Земфира - Северный Ветер (Clear Vinyl) (LP) (BM010ZLP) виниловая пластинка - фото 1
  • Земфира - Северный Ветер (Clear Vinyl) (LP) (BM010ZLP) виниловая пластинка - фото 2
  • Земфира - Северный Ветер (Clear Vinyl) (LP) (BM010ZLP) виниловая пластинка - фото 3
  • Земфира - Северный Ветер (Clear Vinyl) (LP) (BM010ZLP) виниловая пластинка - фото 4
  • Земфира - Северный Ветер (Clear Vinyl) (LP) (BM010ZLP) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 210 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723320
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Земфира - Северный Ветер (Clear Vinyl) (LP) (BM010ZLP) виниловая пластинка
4 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[BM010ZLP]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Земфира
Альбом (сингл)
Северный Ветер
Жанр
Русский рок, Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Северная Прелюдия, Фанни, Шкатулка, Ария Дивы, Сундуки Лотты, Злой Человек, Ребенок, Бенедикт, Сука, Маргарита, Фанни (Piano Version), Смерть Фанни, Прах, Злой Человек (Archive Version), Фло
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Земфира - Северный Ветер (Clear Vinyl) (LP) (BM010ZLP) виниловая пластинка

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) (ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН) ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ (Рамазанова Земфира Талгатовна), СОДЕРЖАЩИЕСЯ В РЕЕСТРЕ ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ) ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА (Рамазанова Земфира Талгатовна), СОДЕРЖАЩИЕСЯ В РЕЕСТРЕ ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ. Саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер". В него попали композиции, не вошедшие в фильм. Также альбом отличается от прочих релизов певицы тем, что её голос присутствует только в композиции "Злой человек", а остальные являются лишь записями инструментов. Переиздание на прозрачном виниле со стерео-обложкой. Земфира (полное имя Земфи?ра Талга?товна Рамаза?нова)— российская рок-певица, музыкант, композитор, продюсер и автор песен. С момента появления в шоу-бизнесе в 1999 году Земфира много раз изменяла внешний вид, манеру поведения на сцене и общения с журналистами. Её поведение на публике нередко было эпатажным и вызывало неприятие прессы. Земфира также отличается перфекционизмом в работе, жёсткими разногласиями с музыкальными продюсерами. Поэтому она часто продюсирует свои альбомы сама. Музыкальный стиль Земфиры относят к жанрам рока и поп-рока. В её музыке находят влияние как гитарного попа, так и гармоний джаза и босса-новы.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Земфира - Северный Ветер (Clear Vinyl) (LP) (BM010ZLP) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[BM010ZLP]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Земфира
Альбом (сингл)
Северный Ветер
Жанр
Русский рок, Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Северная Прелюдия, Фанни, Шкатулка, Ария Дивы, Сундуки Лотты, Злой Человек, Ребенок, Бенедикт, Сука, Маргарита, Фанни (Piano Version), Смерть Фанни, Прах, Злой Человек (Archive Version), Фло
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) (ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН) ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ (Рамазанова Земфира Талгатовна), СОДЕРЖАЩИЕСЯ В РЕЕСТРЕ ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ) ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА (Рамазанова Земфира Талгатовна), СОДЕРЖАЩИЕСЯ В РЕЕСТРЕ ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ. Саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер". В него попали композиции, не вошедшие в фильм. Также альбом отличается от прочих релизов певицы тем, что её голос присутствует только в композиции "Злой человек", а остальные являются лишь записями инструментов. Переиздание на прозрачном виниле со стерео-обложкой. Земфира (полное имя Земфи?ра Талга?товна Рамаза?нова)— российская рок-певица, музыкант, композитор, продюсер и автор песен. С момента появления в шоу-бизнесе в 1999 году Земфира много раз изменяла внешний вид, манеру поведения на сцене и общения с журналистами. Её поведение на публике нередко было эпатажным и вызывало неприятие прессы. Земфира также отличается перфекционизмом в работе, жёсткими разногласиями с музыкальными продюсерами. Поэтому она часто продюсирует свои альбомы сама. Музыкальный стиль Земфиры относят к жанрам рока и поп-рока. В её музыке находят влияние как гитарного попа, так и гармоний джаза и босса-новы.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


Земфира - Северный Ветер (Clear Vinyl) (LP) (BM010ZLP) виниловая пластинка - стоимость товара 4210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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