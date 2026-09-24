Земфира - Северный Ветер (Clear Vinyl) (LP) (BM010ZLP) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Земфира - Северный Ветер (Clear Vinyl) (LP) (BM010ZLP) виниловая пластинка
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) (ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН) ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ (Рамазанова Земфира Талгатовна), СОДЕРЖАЩИЕСЯ В РЕЕСТРЕ ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ) ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА (Рамазанова Земфира Талгатовна), СОДЕРЖАЩИЕСЯ В РЕЕСТРЕ ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ. Саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер". В него попали композиции, не вошедшие в фильм. Также альбом отличается от прочих релизов певицы тем, что её голос присутствует только в композиции "Злой человек", а остальные являются лишь записями инструментов. Переиздание на прозрачном виниле со стерео-обложкой. Земфира (полное имя Земфи?ра Талга?товна Рамаза?нова)— российская рок-певица, музыкант, композитор, продюсер и автор песен. С момента появления в шоу-бизнесе в 1999 году Земфира много раз изменяла внешний вид, манеру поведения на сцене и общения с журналистами. Её поведение на публике нередко было эпатажным и вызывало неприятие прессы. Земфира также отличается перфекционизмом в работе, жёсткими разногласиями с музыкальными продюсерами. Поэтому она часто продюсирует свои альбомы сама. Музыкальный стиль Земфиры относят к жанрам рока и поп-рока. В её музыке находят влияние как гитарного попа, так и гармоний джаза и босса-новы.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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