Александр Иванов - Грешной Души Печаль (4690251023628) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1997
Исполнитель
Александр Иванов
Альбом (сингл)
Грешной Души Печаль
Жанр
Русский рок, Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 210 руб.
В наличии
Код товара: 696041
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 210 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Media Land
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Media Land
Barcode
[4690251023628]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1997
Исполнитель
Александр Иванов
Альбом (сингл)
Грешной Души Печаль
Жанр
Русский рок, Российская поп-музыка
Трек-лист
Боже, Какой Пустяк!, Я Постелю Тебе Под Ноги Небо, Моя неласковая Русь, Ночь, Москва Она Поверила В Сказку, Я Здесь Живу, Жаль, Я Верю Огню, Нежность, Ты Мой Свет (Но Я Тебе Не Верю), Святая Ложь, Я Зову Дождь, Белый Снег, Она Поверила В Сказку
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Александр Иванов - Грешной Души Печаль (4690251023628) виниловая пластинка
Впервые – издание легендарного альбома легендарного артиста на Виниле!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 010 руб.1003 руб. в СплитАлександр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитBob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитКристина Орбакайте - Лучшие Песни (Cream White Vinyl) (460332037...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитТехнология - Лучшие Песни Gatefold) (4603320377881) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитПахом И Прохор - Велопрогулка В Лесу Blue Vinyl) (4680068805661)...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитПахом И Прохор - Велопрогулка в лесу (Pink) (4610297803763) вини...
-
В наличииЦена 4 070 руб.1018 руб. в СплитGreen Day - Father Of All.. (0093624897644) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитDaft Punk - Random Access Memories (0888837168618) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 080 руб. 4 693 руб.1020 руб. в СплитDeep Purple - The Book Of Taliesyn (Mono) (0825646183470) винило...
-
В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитThe Doors - Morrison Hotel (Stereo) (Remastered) (0081227986537)...
-
В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитBob Dylan - Tempest (0887254576013) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитEagles - Desperado (Remastered) (0081227961664) виниловая пласти...
Бренд
Media Land
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Media Land
Barcode
[4690251023628]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1997
Исполнитель
Александр Иванов
Альбом (сингл)
Грешной Души Печаль
Жанр
Русский рок, Российская поп-музыка
Трек-лист
Боже, Какой Пустяк!, Я Постелю Тебе Под Ноги Небо, Моя неласковая Русь, Ночь, Москва Она Поверила В Сказку, Я Здесь Живу, Жаль, Я Верю Огню, Нежность, Ты Мой Свет (Но Я Тебе Не Верю), Святая Ложь, Я Зову Дождь, Белый Снег, Она Поверила В Сказку
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Впервые – издание легендарного альбома легендарного артиста на Виниле!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Александр Иванов - Грешной Души Печаль (4690251023628) виниловая пластинка - по цене 4210 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Александр Иванов - Грешной Души Печаль (4690251023628) виниловая пластинка