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Пахом И Прохор - Велопрогулка В Лесу Blue Vinyl) (4680068805661) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Пахом И Прохор - Велопрогулка В Лесу Blue Vinyl) (4680068805661) виниловая пластинка

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Пахом И Прохор - Велопрогулка В Лесу Blue Vinyl) (4680068805661) виниловая пластинка - фото 1
Пахом И Прохор - Велопрогулка В Лесу Blue Vinyl) (4680068805661) виниловая пластинка - фото 2
Пахом И Прохор - Велопрогулка В Лесу Blue Vinyl) (4680068805661) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Пахом И Прохор
Альбом (сингл)
Велопрогулка в лесу
Жанр
Русский рок, Русская альтернатива
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Пахом И Прохор - Велопрогулка В Лесу Blue Vinyl) (4680068805661) виниловая пластинка - фото 1
  • Пахом И Прохор - Велопрогулка В Лесу Blue Vinyl) (4680068805661) виниловая пластинка - фото 2
  • Пахом И Прохор - Велопрогулка В Лесу Blue Vinyl) (4680068805661) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 040 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750430
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пахом И Прохор - Велопрогулка В Лесу Blue Vinyl) (4680068805661) виниловая пластинка
4 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Союз Мьюзик
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4680068805661]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Пахом И Прохор
Альбом (сингл)
Велопрогулка в лесу
Жанр
Русский рок, Русская альтернатива
Трек-лист
Танцы во сне, Солнце в стакане воды, Велопрогулка в лесу, Холодный век, Город солнца и ветра, Птица любви, Се человек, Девочка из бункера, Ночной ресторан
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Пахом И Прохор - Велопрогулка В Лесу Blue Vinyl) (4680068805661) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Пахом И Прохор / Велопрогулка в лесу (LP, blue vinyl) — это уникальное музыкальное произведение, которое погружает слушателя в атмосферу природы и спокойствия. Яркий синий цвет винила добавляет этому изданию особый шарм и делает его идеальным дополнением к любому музыкальному собранию. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и насладиться оригинальным звучанием, которое порадует как поклонников группы, так и новых слушателей.

Треклист

  1. Танцы во сне
  2. Солнце в стакане воды
  3. Велопрогулка в лесу
  4. Холодный век
  5. Город солнца и ветра
  6. Птица любви
  7. Се человек
  8. Девочка из бункера
  9. Ночной ресторан



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Пахом И Прохор - Велопрогулка В Лесу Blue Vinyl) (4680068805661) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Союз Мьюзик
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4680068805661]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Пахом И Прохор
Альбом (сингл)
Велопрогулка в лесу
Жанр
Русский рок, Русская альтернатива
Трек-лист
Танцы во сне, Солнце в стакане воды, Велопрогулка в лесу, Холодный век, Город солнца и ветра, Птица любви, Се человек, Девочка из бункера, Ночной ресторан
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание

Виниловая пластинка Пахом И Прохор / Велопрогулка в лесу (LP, blue vinyl) — это уникальное музыкальное произведение, которое погружает слушателя в атмосферу природы и спокойствия. Яркий синий цвет винила добавляет этому изданию особый шарм и делает его идеальным дополнением к любому музыкальному собранию. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и насладиться оригинальным звучанием, которое порадует как поклонников группы, так и новых слушателей.

Треклист

  1. Танцы во сне
  2. Солнце в стакане воды
  3. Велопрогулка в лесу
  4. Холодный век
  5. Город солнца и ветра
  6. Птица любви
  7. Се человек
  8. Девочка из бункера
  9. Ночной ресторан


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пахом И Прохор - Велопрогулка В Лесу Blue Vinyl) (4680068805661) виниловая пластинка - купить по цене 4040 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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