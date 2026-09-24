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Пахом И Прохор - Велопрогулка в лесу (Pink) (4610297803763) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Пахом И Прохор - Велопрогулка в лесу (Pink) (4610297803763) виниловая пластинка

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Пахом И Прохор - Велопрогулка в лесу (Pink) (4610297803763) виниловая пластинка - фото 1
Пахом И Прохор - Велопрогулка в лесу (Pink) (4610297803763) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Пахом И Прохор
Альбом (сингл)
Велопрогулка в лесу
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Пахом И Прохор - Велопрогулка в лесу (Pink) (4610297803763) виниловая пластинка - фото 1
  • Пахом И Прохор - Велопрогулка в лесу (Pink) (4610297803763) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 040 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696005
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пахом И Прохор - Велопрогулка в лесу (Pink) (4610297803763) виниловая пластинка
4 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4610297803763]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Пахом И Прохор
Альбом (сингл)
Велопрогулка в лесу
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Танцы во сне, Солнце в стакане воды, Велопрогулка в лесу, Холодный век, Город солнца и ветра, Птица любви, Се человек, Девочка из бункера, Ночной ресторан
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Пахом И Прохор - Велопрогулка в лесу (Pink) (4610297803763) виниловая пластинка

Бородачи и кудесники экспериментальной отечественной эстрады Сергей Пахомов и Прохор Алексеев впервые за 11 лет выпустили долгожданный новый альбом "Велопрогулка в лесу", который выдержан в лучших танцевальных традициях уже ставших легендарными хитов "Жизнь весёлый карнавал", "Морфий любви" и др. Здесь стилистически найдётся всё - от italo disco 80-х до eurodance 90-х, богато удобренное психоделическими мантрами от Сергея Пахомова и искусным саунд-продакшном от Прохора Алексеева.

Отзывы о товаре Пахом И Прохор - Велопрогулка в лесу (Pink) (4610297803763) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4610297803763]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Пахом И Прохор
Альбом (сингл)
Велопрогулка в лесу
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Танцы во сне, Солнце в стакане воды, Велопрогулка в лесу, Холодный век, Город солнца и ветра, Птица любви, Се человек, Девочка из бункера, Ночной ресторан
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Бородачи и кудесники экспериментальной отечественной эстрады Сергей Пахомов и Прохор Алексеев впервые за 11 лет выпустили долгожданный новый альбом "Велопрогулка в лесу", который выдержан в лучших танцевальных традициях уже ставших легендарными хитов "Жизнь весёлый карнавал", "Морфий любви" и др. Здесь стилистически найдётся всё - от italo disco 80-х до eurodance 90-х, богато удобренное психоделическими мантрами от Сергея Пахомова и искусным саунд-продакшном от Прохора Алексеева.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Пахом И Прохор - Велопрогулка в лесу (Pink) (4610297803763) виниловая пластинка - по цене 4040 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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