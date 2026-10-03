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Green Day - Father Of All.. (0093624897644) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Green Day - Father Of All.. (0093624897644) виниловая пластинка

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Green Day - Father Of All.. (0093624897644) виниловая пластинка - фото 1
Green Day - Father Of All.. (0093624897644) виниловая пластинка - фото 2
Green Day - Father Of All.. (0093624897644) виниловая пластинка - фото 3
Green Day - Father Of All.. (0093624897644) виниловая пластинка - фото 4
Green Day - Father Of All.. (0093624897644) виниловая пластинка - фото 5
Green Day - Father Of All.. (0093624897644) виниловая пластинка - фото 6
Green Day - Father Of All.. (0093624897644) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Green Day
Альбом (сингл)
Father Of All..
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Green Day - Father Of All.. (0093624897644) виниловая пластинка - фото 1
  • Green Day - Father Of All.. (0093624897644) виниловая пластинка - фото 2
  • Green Day - Father Of All.. (0093624897644) виниловая пластинка - фото 3
  • Green Day - Father Of All.. (0093624897644) виниловая пластинка - фото 4
  • Green Day - Father Of All.. (0093624897644) виниловая пластинка - фото 5
  • Green Day - Father Of All.. (0093624897644) виниловая пластинка - фото 6
  • Green Day - Father Of All.. (0093624897644) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387611
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Green Day - Father Of All.. (0093624897644) виниловая пластинка
4 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция GREEN DAY
filter_none Товар входит в коллекцию GREEN DAY

Коллекция GREEN DAY


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624897644]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Green Day
Альбом (сингл)
Father Of All..
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Father Of All.., Fire, Ready, Aim, Oh Yeah!, Meet Me On The Roof, I Was A Teenage Teenager, Stab You In The Heart, Sugar Youth, Junkies On A High, Take The Money And Crawl, Graffitia
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Green Day - Father Of All.. (0093624897644) виниловая пластинка

Track List

A1Father Of All...
A2Fire, Ready, Aim
A3Oh Yeah!
A4Meet Me On The Roof
A5I Was A Teenage Teenager
B1Stab You In The Heart
B2Sugar Youth
B3Junkies On A High
B4Take The Money And Crawl
B5Graffitia



Теги товара: Панк-рок

Отзывы о товаре Green Day - Father Of All.. (0093624897644) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624897644]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Green Day
Альбом (сингл)
Father Of All..
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Father Of All.., Fire, Ready, Aim, Oh Yeah!, Meet Me On The Roof, I Was A Teenage Teenager, Stab You In The Heart, Sugar Youth, Junkies On A High, Take The Money And Crawl, Graffitia
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Father Of All...
A2Fire, Ready, Aim
A3Oh Yeah!
A4Meet Me On The Roof
A5I Was A Teenage Teenager
B1Stab You In The Heart
B2Sugar Youth
B3Junkies On A High
B4Take The Money And Crawl
B5Graffitia


Теги товара: Панк-рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Green Day - Father Of All.. (0093624897644) виниловая пластинка - стоимость товара 4070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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