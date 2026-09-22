Supermax - Electricity (0094637875612) виниловая пластинка
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Описание товара Supermax - Electricity (0094637875612) виниловая пластинка
Electricity — шестой альбом легендарной немецкой группы Supermax, выпущенный первоначально в 1983 году. Ремастированное переиздание на 180 г виниле. Альбом «Electricity» был спродюсирован Куртом Хауэнштайном и записан на студии Nowhereland Studios в Ной-Изенбурге, к югу от Франкфурта-на-Майне, Германия. Для записи альбома Хауэнштайн заключил в 1983 году новый контракт с компанией «Ariola Music», пригласив в проект бэк-вокалистов Ларри Лондона, а также сестер Марион и Ингрид Вельзер. Немецкий диско-фанковый проект Supermax был основан в 1976 году австрийским музыкантом Куртом Хауэнштайном. Группа была создана в сотрудничестве с австрийским продюсером Петером Хауке в городе Франкфурт-на-Майне. Пик популярности проекта пришелся на период с 1977 по 1983 годы, период активной студийной деятельности продолжался с 1977 по 1993 годы. Музыка коллектива сочетает в себе такие стили, как рэгги, соул, фанк, диско, джаз, элементы арт и хард-рока, этническую музыку и африканские ритмы.
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