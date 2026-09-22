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Supermax - Electricity (0094637875612) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Supermax - Electricity (0094637875612) виниловая пластинка

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Supermax - Electricity (0094637875612) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Supermax
Альбом (сингл)
Electricity
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Supermax - Electricity (0094637875612) виниловая пластинка - фото 1
  • Supermax - Electricity (0094637875612) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727008
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0094637875612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Supermax
Альбом (сингл)
Electricity
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Loversnight (Kurt Hauenstein/Kurt Hauenstein/Brad Howell), Future Time (Kurt Hauenstein), Love Is Deeper (Kurt Hauenstein), Funk It Up (Kurt Hauenstein/Kurt Hauenstein/Brad Howell), Show Me Your Love (Kurt Hauenstein), Body Heat (Kurt Hauenstein), Coconut Reggae (Kurt Hauenstein), Electricity (Kurt Hauenstein)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Supermax - Electricity (0094637875612) виниловая пластинка

Electricity — шестой альбом легендарной немецкой группы Supermax, выпущенный первоначально в 1983 году. Ремастированное переиздание на 180 г виниле. Альбом «Electricity» был спродюсирован Куртом Хауэнштайном и записан на студии Nowhereland Studios в Ной-Изенбурге, к югу от Франкфурта-на-Майне, Германия. Для записи альбома Хауэнштайн заключил в 1983 году новый контракт с компанией «Ariola Music», пригласив в проект бэк-вокалистов Ларри Лондона, а также сестер Марион и Ингрид Вельзер. Немецкий диско-фанковый проект Supermax был основан в 1976 году австрийским музыкантом Куртом Хауэнштайном. Группа была создана в сотрудничестве с австрийским продюсером Петером Хауке в городе Франкфурт-на-Майне. Пик популярности проекта пришелся на период с 1977 по 1983 годы, период активной студийной деятельности продолжался с 1977 по 1993 годы. Музыка коллектива сочетает в себе такие стили, как рэгги, соул, фанк, диско, джаз, элементы арт и хард-рока, этническую музыку и африканские ритмы.

Отзывы о товаре Supermax - Electricity (0094637875612) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0094637875612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Supermax
Альбом (сингл)
Electricity
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Loversnight (Kurt Hauenstein/Kurt Hauenstein/Brad Howell), Future Time (Kurt Hauenstein), Love Is Deeper (Kurt Hauenstein), Funk It Up (Kurt Hauenstein/Kurt Hauenstein/Brad Howell), Show Me Your Love (Kurt Hauenstein), Body Heat (Kurt Hauenstein), Coconut Reggae (Kurt Hauenstein), Electricity (Kurt Hauenstein)
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Electricity — шестой альбом легендарной немецкой группы Supermax, выпущенный первоначально в 1983 году. Ремастированное переиздание на 180 г виниле. Альбом «Electricity» был спродюсирован Куртом Хауэнштайном и записан на студии Nowhereland Studios в Ной-Изенбурге, к югу от Франкфурта-на-Майне, Германия. Для записи альбома Хауэнштайн заключил в 1983 году новый контракт с компанией «Ariola Music», пригласив в проект бэк-вокалистов Ларри Лондона, а также сестер Марион и Ингрид Вельзер. Немецкий диско-фанковый проект Supermax был основан в 1976 году австрийским музыкантом Куртом Хауэнштайном. Группа была создана в сотрудничестве с австрийским продюсером Петером Хауке в городе Франкфурт-на-Майне. Пик популярности проекта пришелся на период с 1977 по 1983 годы, период активной студийной деятельности продолжался с 1977 по 1993 годы. Музыка коллектива сочетает в себе такие стили, как рэгги, соул, фанк, диско, джаз, элементы арт и хард-рока, этническую музыку и африканские ритмы.
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Отзывы


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