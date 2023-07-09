Michael Jackson - Dangerous (0888751209312) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
DANGEROUS
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб.
В наличии
Код товара: 184918
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751209312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
DANGEROUS
Жанр
Диско
Трек-лист
Jam, Why You Wanna Trip On Me, In The Closet, She Drives Me Wild, Remember The Time, Can't Let Her Get Away, Heal The World, Black Or White, Who Is It, Give In To Me, Will You Be There, Keep The Faith, Gone Too Soon, Dangerous
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Michael Jackson - Dangerous (0888751209312) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Jam
|5:38
|A2
|Why You Wanna Trip On Me
|5:24
|A3
|In The Closet
|6:31
|B1
|She Drives Me Wild
|3:41
|B2
|Remember The Time
|4:00
|B3
|Can't Let Her Get Away
|5:01
|B4
|Heal The World
|6:23
|C1
|Black Or White
|4:15
|C2
|Who Is It
|6:35
|C3
|Give In To Me
|5:28
|D1
|Will You Be There
|7:39
|D2
|Keep The Faith
|5:56
|D3
|Gone Too Soon
|3:22
|D4
|Dangerous
|7:00
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751209312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
DANGEROUS
Жанр
Диско
Трек-лист
Jam, Why You Wanna Trip On Me, In The Closet, She Drives Me Wild, Remember The Time, Can't Let Her Get Away, Heal The World, Black Or White, Who Is It, Give In To Me, Will You Be There, Keep The Faith, Gone Too Soon, Dangerous
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Jam
|5:38
|A2
|Why You Wanna Trip On Me
|5:24
|A3
|In The Closet
|6:31
|B1
|She Drives Me Wild
|3:41
|B2
|Remember The Time
|4:00
|B3
|Can't Let Her Get Away
|5:01
|B4
|Heal The World
|6:23
|C1
|Black Or White
|4:15
|C2
|Who Is It
|6:35
|C3
|Give In To Me
|5:28
|D1
|Will You Be There
|7:39
|D2
|Keep The Faith
|5:56
|D3
|Gone Too Soon
|3:22
|D4
|Dangerous
|7:00
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Достоинства:
Этот альбом Майкла Джексона выше 26 ноября 1991 года . Певец принимал участие в создании каждой из 14-ти песен в качестве автора и продюсера . Наиболее успешными в мире стали синглы «Black or White» и «Remember the Time» .
Обложка пластинки представляет собой картину, написанную художником поп-сюрреалистом Марком Райденом при участии Джексона . Оформление данного релиза полностью совпадает с оригинальным . Звук на пластинке понравился .
Недостатки:
Не обнаружил .
Комментарий:
Альбом очень красочный . Музыка для любителей этого жанра . Цена с учетом бонусов очень привлекательная . Мои рекомендации .
Michael Jackson - Dangerous (0888751209312) виниловая пластинка - по цене 4030 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Michael Jackson - Dangerous (0888751209312) виниловая пластинка
Достоинства:
Этот альбом Майкла Джексона выше 26 ноября 1991 года . Певец принимал участие в создании каждой из 14-ти песен в качестве автора и продюсера . Наиболее успешными в мире стали синглы «Black or White» и «Remember the Time» .
Обложка пластинки представляет собой картину, написанную художником поп-сюрреалистом Марком Райденом при участии Джексона . Оформление данного релиза полностью совпадает с оригинальным . Звук на пластинке понравился .
Недостатки:
Не обнаружил .
Комментарий:
Альбом очень красочный . Музыка для любителей этого жанра . Цена с учетом бонусов очень привлекательная . Мои рекомендации .