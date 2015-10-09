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St. Germain - St Germain (0825646121984) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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St. Germain - St Germain (0825646121984) виниловая пластинка

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St. Germain - St Germain (0825646121984) виниловая пластинка - фото 1
St. Germain - St Germain (0825646121984) виниловая пластинка - фото 2
St. Germain - St Germain (0825646121984) виниловая пластинка - фото 3
St. Germain - St Germain (0825646121984) виниловая пластинка - фото 4
St. Germain - St Germain (0825646121984) виниловая пластинка - фото 5
St. Germain - St Germain (0825646121984) виниловая пластинка - фото 6
St. Germain - St Germain (0825646121984) виниловая пластинка - фото 7
St. Germain - St Germain (0825646121984) виниловая пластинка - фото 8
St. Germain - St Germain (0825646121984) виниловая пластинка - фото 9
St. Germain - St Germain (0825646121984) виниловая пластинка - фото 10
St. Germain - St Germain (0825646121984) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.10.2015
Исполнитель
St Germain
Альбом (сингл)
ST GERMAIN
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • St. Germain - St Germain (0825646121984) виниловая пластинка - фото 1
  • St. Germain - St Germain (0825646121984) виниловая пластинка - фото 2
  • St. Germain - St Germain (0825646121984) виниловая пластинка - фото 3
  • St. Germain - St Germain (0825646121984) виниловая пластинка - фото 4
  • St. Germain - St Germain (0825646121984) виниловая пластинка - фото 5
  • St. Germain - St Germain (0825646121984) виниловая пластинка - фото 6
  • St. Germain - St Germain (0825646121984) виниловая пластинка - фото 7
  • St. Germain - St Germain (0825646121984) виниловая пластинка - фото 8
  • St. Germain - St Germain (0825646121984) виниловая пластинка - фото 9
  • St. Germain - St Germain (0825646121984) виниловая пластинка - фото 10
  • St. Germain - St Germain (0825646121984) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99506
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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St. Germain - St Germain (0825646121984) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
[0825646121984]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.10.2015
Исполнитель
St Germain
Альбом (сингл)
ST GERMAIN
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара St. Germain - St Germain (0825646121984) виниловая пластинка

Track List

A1Real Blues5:16
A2Sittin' Here6:21
B1Hanky-Panky7:05
B2Voila6:35
C1Family Tree7:54
C2How Dare You6:46
D1Mary L. (Instrumental)5:21
D2Forget Me Not (Instrumental)5:43

Отзывы о товаре St. Germain - St Germain (0825646121984) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
[0825646121984]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.10.2015
Исполнитель
St Germain
Альбом (сингл)
ST GERMAIN
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Real Blues5:16
A2Sittin' Here6:21
B1Hanky-Panky7:05
B2Voila6:35
C1Family Tree7:54
C2How Dare You6:46
D1Mary L. (Instrumental)5:21
D2Forget Me Not (Instrumental)5:43
Самовывоз
Доставка
Отзывы


St. Germain - St Germain (0825646121984) виниловая пластинка - стоимость товара 3850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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