Led Zeppelin - Led Zeppelin III (0081227965761) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.05.2014
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
LED ZEPPELIN III
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб.
В наличии
Код товара: 99095
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3 850 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227965761]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.05.2014
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
LED ZEPPELIN III
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Led Zeppelin - Led Zeppelin III (0081227965761) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Immigrant Song
|2:26
|A2
|Friends
|3:53
|A3
|Celebration Day
|3:30
|A4
|Since I've Been Loving You
|7:24
|A5
|Out On The Tiles
|4:07
|B1
|Gallows Pole
|4:57
|B2
|Tangerine
|3:11
|B3
|That's The Way
|5:37
|B4
|Bron-Y-Aur Stomp
|4:17
|B5
|Hats Off To (Roy) Harper
|3:42
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Led Zeppelin
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227965761]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.05.2014
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
LED ZEPPELIN III
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Immigrant Song
|2:26
|A2
|Friends
|3:53
|A3
|Celebration Day
|3:30
|A4
|Since I've Been Loving You
|7:24
|A5
|Out On The Tiles
|4:07
|B1
|Gallows Pole
|4:57
|B2
|Tangerine
|3:11
|B3
|That's The Way
|5:37
|B4
|Bron-Y-Aur Stomp
|4:17
|B5
|Hats Off To (Roy) Harper
|3:42
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Led Zeppelin
Достоинства:
Комментарий:
Издание БОМБА,звук 5,оформление 5.Led Zeppelin он и в Африке Led Zeppelin.
Достоинства:
Очень хорошее издание.
Радует.
Недостатки:
нет
Достоинства:
Комментарий:
Конверт бомба
Достоинства:
Отлично переизданный в Европе третий альбом Led Zeppelin . На нем преобладают акустические инструменты, что было ранее не типичным для группы . Здесь каждый из четырех участников группы предлагает свои идеи и мелодии . Очень интересный музыкальный материал . По звуку все в порядке .
Недостатки:
Нет таких .
Комментарий:
Оформление полностью соответствует оригиналу . Обложка и внутренняя часть конверта тематически связаны с полетами и авиацией. Под лицевой стороной обложки находится диск , который может вращаться и включает фотографии участников группы .
На мой взгляд альбом один из лучших в творчестве Led Zeppelin . Обязательная позиция в коллекцию ( для тех кто понимает ) !
Достоинства:
Данный европейский релиз выпущен в 2014 году . Отличается отличным ремастерингом Джимми Пейджа . Хороший, ровный, тяжёлый винил 180 грамм . Масса тихая, минимум посторонних шумов. Звучит великолепно ! Полиграфия повторяет оригинал в отличном изготовлении .
Недостатки:
нет
Комментарий:
ZEPPELIN III выпущен 5 октября 1970 года . Песни, вошедшие в альбом, были написаны в коттедже Брон-Эр-Айр в Уэльсе, где отдыхали участники группы. В альбоме преобладают акустические инструменты , и элементы фолк-рока, не характерные для LZ, понравившиеся фанатам прогрессивного рока .
Достоинства:
Прекрасно переизданный разворотный альбом с сохранением поворотного колеса , при вращении которого поочередно появляются лица участников записи . Сам винил тяжелый и ровный . Звучит отлично .
Недостатки:
Нет таких .
Комментарий:
Один из моих любимых альбомов группы . Очень хороший вариант приобрести новую пластинку за сравнительно небольшие потраченные средства .
Достоинства:
Led Zeppelin III — третий студийный альбом британской рок-группы Led Zeppelin, выпущенный 5 октября 1970 года лейблом Atlantic Records. Песни, вошедшие в альбом, были написаны в коттедже Брон-эр-айр в Уэльсе, где отдыхали участники группы. В альбоме преобладают акустические инструменты, что было нетипичным для Led Zeppelin и ознаменовало изменение в стиле группы.
Led Zeppelin III стал одним из самых малопродаваемых альбомов группы и на момент выхода получил смешанные отзывы критиков. Вместе с тем, группа добавила в свой концертный репертуар акустические версии некоторых песен, в последующих альбомах всё чаще появлялись фолк- и акустические песни.
Революционная конструкция конверта с вертушкой изменяемых образов в окошках запомнилась слушателям, периодически возвращая внимание к LZ III, который впоследствии, поднимаясь в рейтинге, неоднократно входил в списки лучших альбомов, составленных разными критиками. Журнал Mojo включил его в список 100 лучших альбомов (99-я позиция). В списке 1000 лучших альбомов всех времён Колина Ларкина альбому досталось 361-е место. Журнал Classic Rock в 2006 году составил список 100 величайших британских роковых альбомов, в котором LZ III занял 31-е место.
Недостатки:
Их, просто, - НЕТ.
(Хорошая полиграфия, ровная масса, качественный пресс и один из самых бережных ремастеров).
Комментарий:
Ремастированное издание великого альбома на 180-граммовом виниле, упакованом в двойной раскладной конверт, как на оригинальном релизе. Потрясающий ремастеринг с аналоговых первоисточников под патронажем самого Джимми Пейджа позволяет по-новому прочувствовать и насладиться мощью, красотой, драйвом, захватывающей силой исполнения, а также небывалой виртуозностью музыкантов на этой великой классической записи. Издание в прекрасном соотношении цена/качество займёт достойное место в любой коллекции.
Достоинства:
Если любите LZ и вы не гонитесь за первопрессами, то рекомендую этотпереизданиеюВсе новое, незапилинное, хорошая запись и полиграфия.
Комментарий:
С акциями и бонусами на котофотоисамая вкусная цена. Рекомендую.
Достоинства:
Практически ни чем не отличается от первого выпуска, и обложка и качество записи.
Недостатки:
НЕТ.
Комментарий:
Самый неоднозначный и самый разноплановый в части музыки диск. Входит в число золотых дисков Рока 70-х и однозначно в лучшие альбомы L.Z. Качество звука и внешнее оформление на высоте. Цена пока демократичная! Рекомендую классную музыка на все века и времена.
Достоинства:
Человек, который интересуется рок-музыкой, никогда не пройдёт мимо Led Zeppelin. А что касается их дискографии, то первые шесть альбомов нужно брать обязательно - высший пилотаж. Остальное по вкусу.
Недостатки:
Их нет.
Комментарий:
Рекомендую покупать виниловые пластинки в KotoFoto. Неплохой ассортимент, конкурентные цены, есть акции и скидки. Если какая-то пластинка из желаемых пропала, то попробуйте проверить чуть позже, может снова появиться в наличии. Не забывайте про специальные промокоды на винил. По доставке в этот раз на пару дней запоздали, но это спишем на пандемию и предновогодний ажиотаж.
Led Zeppelin - Led Zeppelin III (0081227965761) виниловая пластинка - стоимость товара 3850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Led Zeppelin - Led Zeppelin III (0081227965761) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Издание БОМБА,звук 5,оформление 5.Led Zeppelin он и в Африке Led Zeppelin.
Достоинства:
Очень хорошее издание.
Радует.
Недостатки:
нет
Достоинства:
Комментарий:
Конверт бомба
Достоинства:
Отлично переизданный в Европе третий альбом Led Zeppelin . На нем преобладают акустические инструменты, что было ранее не типичным для группы . Здесь каждый из четырех участников группы предлагает свои идеи и мелодии . Очень интересный музыкальный материал . По звуку все в порядке .
Недостатки:
Нет таких .
Комментарий:
Оформление полностью соответствует оригиналу . Обложка и внутренняя часть конверта тематически связаны с полетами и авиацией. Под лицевой стороной обложки находится диск , который может вращаться и включает фотографии участников группы .
На мой взгляд альбом один из лучших в творчестве Led Zeppelin . Обязательная позиция в коллекцию ( для тех кто понимает ) !
Достоинства:
Данный европейский релиз выпущен в 2014 году . Отличается отличным ремастерингом Джимми Пейджа . Хороший, ровный, тяжёлый винил 180 грамм . Масса тихая, минимум посторонних шумов. Звучит великолепно ! Полиграфия повторяет оригинал в отличном изготовлении .
Недостатки:
нет
Комментарий:
ZEPPELIN III выпущен 5 октября 1970 года . Песни, вошедшие в альбом, были написаны в коттедже Брон-Эр-Айр в Уэльсе, где отдыхали участники группы. В альбоме преобладают акустические инструменты , и элементы фолк-рока, не характерные для LZ, понравившиеся фанатам прогрессивного рока .
Достоинства:
Прекрасно переизданный разворотный альбом с сохранением поворотного колеса , при вращении которого поочередно появляются лица участников записи . Сам винил тяжелый и ровный . Звучит отлично .
Недостатки:
Нет таких .
Комментарий:
Один из моих любимых альбомов группы . Очень хороший вариант приобрести новую пластинку за сравнительно небольшие потраченные средства .
Достоинства:
Led Zeppelin III — третий студийный альбом британской рок-группы Led Zeppelin, выпущенный 5 октября 1970 года лейблом Atlantic Records. Песни, вошедшие в альбом, были написаны в коттедже Брон-эр-айр в Уэльсе, где отдыхали участники группы. В альбоме преобладают акустические инструменты, что было нетипичным для Led Zeppelin и ознаменовало изменение в стиле группы.
Led Zeppelin III стал одним из самых малопродаваемых альбомов группы и на момент выхода получил смешанные отзывы критиков. Вместе с тем, группа добавила в свой концертный репертуар акустические версии некоторых песен, в последующих альбомах всё чаще появлялись фолк- и акустические песни.
Революционная конструкция конверта с вертушкой изменяемых образов в окошках запомнилась слушателям, периодически возвращая внимание к LZ III, который впоследствии, поднимаясь в рейтинге, неоднократно входил в списки лучших альбомов, составленных разными критиками. Журнал Mojo включил его в список 100 лучших альбомов (99-я позиция). В списке 1000 лучших альбомов всех времён Колина Ларкина альбому досталось 361-е место. Журнал Classic Rock в 2006 году составил список 100 величайших британских роковых альбомов, в котором LZ III занял 31-е место.
Недостатки:
Их, просто, - НЕТ.
(Хорошая полиграфия, ровная масса, качественный пресс и один из самых бережных ремастеров).
Комментарий:
Ремастированное издание великого альбома на 180-граммовом виниле, упакованом в двойной раскладной конверт, как на оригинальном релизе. Потрясающий ремастеринг с аналоговых первоисточников под патронажем самого Джимми Пейджа позволяет по-новому прочувствовать и насладиться мощью, красотой, драйвом, захватывающей силой исполнения, а также небывалой виртуозностью музыкантов на этой великой классической записи. Издание в прекрасном соотношении цена/качество займёт достойное место в любой коллекции.
Достоинства:
Если любите LZ и вы не гонитесь за первопрессами, то рекомендую этотпереизданиеюВсе новое, незапилинное, хорошая запись и полиграфия.
Комментарий:
С акциями и бонусами на котофотоисамая вкусная цена. Рекомендую.
Достоинства:
Практически ни чем не отличается от первого выпуска, и обложка и качество записи.
Недостатки:
НЕТ.
Комментарий:
Самый неоднозначный и самый разноплановый в части музыки диск. Входит в число золотых дисков Рока 70-х и однозначно в лучшие альбомы L.Z. Качество звука и внешнее оформление на высоте. Цена пока демократичная! Рекомендую классную музыка на все века и времена.
Достоинства:
Человек, который интересуется рок-музыкой, никогда не пройдёт мимо Led Zeppelin. А что касается их дискографии, то первые шесть альбомов нужно брать обязательно - высший пилотаж. Остальное по вкусу.
Недостатки:
Их нет.
Комментарий:
Рекомендую покупать виниловые пластинки в KotoFoto. Неплохой ассортимент, конкурентные цены, есть акции и скидки. Если какая-то пластинка из желаемых пропала, то попробуйте проверить чуть позже, может снова появиться в наличии. Не забывайте про специальные промокоды на винил. По доставке в этот раз на пару дней запоздали, но это спишем на пандемию и предновогодний ажиотаж.