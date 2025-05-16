Led Zeppelin - Presence (0081227965792) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
31.07.2015
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
PRESENCE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 165770
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227965792]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
31.07.2015
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
PRESENCE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Led Zeppelin - Presence (0081227965792) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Achilles Last Stand
|10:30
|A2
|For Your Life
|6:25
|A3
|Royal Orleans
|2:59
|B1
|Nobody's Fault But Mine
|6:27
|B2
|Candy Store Rock
|4:11
|B3
|Hots On For Nowhere
|4:44
|B4
|Tea For One
|9:25
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Теги товара: Led Zeppelin, Progressive Rock
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227965792]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
31.07.2015
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
PRESENCE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Track List
|A1
|Achilles Last Stand
|10:30
|A2
|For Your Life
|6:25
|A3
|Royal Orleans
|2:59
|B1
|Nobody's Fault But Mine
|6:27
|B2
|Candy Store Rock
|4:11
|B3
|Hots On For Nowhere
|4:44
|B4
|Tea For One
|9:25
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Led Zeppelin, Progressive Rock
Достоинства:
Это переиздание альбома , вышедшего 31 марта 1976 года . Конверт разворотный , полностью оригинальный . Запись хорошая . Пластинка ровная , без шорохов и шумов .
Недостатки:
Не замечены .
Комментарий:
Presence седьмой студийный альбом Led Zeppelin и стал одним из самых малопродаваемых альбомов группы . Цена в Котофото ниже средней по городу .
Led Zeppelin - Presence (0081227965792) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Led Zeppelin - Presence (0081227965792) виниловая пластинка
Достоинства:
Это переиздание альбома , вышедшего 31 марта 1976 года . Конверт разворотный , полностью оригинальный . Запись хорошая . Пластинка ровная , без шорохов и шумов .
Недостатки:
Не замечены .
Комментарий:
Presence седьмой студийный альбом Led Zeppelin и стал одним из самых малопродаваемых альбомов группы . Цена в Котофото ниже средней по городу .