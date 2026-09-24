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Ozzy Osbourne - Scream (0190758774916) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ozzy Osbourne - Scream (0190758774916) виниловая пластинка

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Ozzy Osbourne - Scream (0190758774916) виниловая пластинка - фото 1
Ozzy Osbourne - Scream (0190758774916) виниловая пластинка - фото 2
Ozzy Osbourne - Scream (0190758774916) виниловая пластинка - фото 3
Ozzy Osbourne - Scream (0190758774916) виниловая пластинка - фото 4
Ozzy Osbourne - Scream (0190758774916) виниловая пластинка - фото 5
Ozzy Osbourne - Scream (0190758774916) виниловая пластинка - фото 6
Ozzy Osbourne - Scream (0190758774916) виниловая пластинка - фото 7
Ozzy Osbourne - Scream (0190758774916) виниловая пластинка - фото 8
Ozzy Osbourne - Scream (0190758774916) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ozzy Osbourne
Альбом (сингл)
SCREAM
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ozzy Osbourne - Scream (0190758774916) виниловая пластинка - фото 1
  • Ozzy Osbourne - Scream (0190758774916) виниловая пластинка - фото 2
  • Ozzy Osbourne - Scream (0190758774916) виниловая пластинка - фото 3
  • Ozzy Osbourne - Scream (0190758774916) виниловая пластинка - фото 4
  • Ozzy Osbourne - Scream (0190758774916) виниловая пластинка - фото 5
  • Ozzy Osbourne - Scream (0190758774916) виниловая пластинка - фото 6
  • Ozzy Osbourne - Scream (0190758774916) виниловая пластинка - фото 7
  • Ozzy Osbourne - Scream (0190758774916) виниловая пластинка - фото 8
  • Ozzy Osbourne - Scream (0190758774916) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718116
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ozzy Osbourne - Scream (0190758774916) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758774916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ozzy Osbourne
Альбом (сингл)
SCREAM
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Let It Die, Let Me Hear Your Scream, Soul Sucker, Life Won't Wait, Diggin' Me Down, Crucify, Fearless, Time, I Want It More, Latimer's Mercy, I Love You All, Hand Of The Enemy, One More Time, Jump The Moon
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ozzy Osbourne - Scream (0190758774916) виниловая пластинка

Переиздание одиннадцатого студийного альбома британского рок-музыканта Оззи Осборна "Scream", выпущенного 22 июня 2010 года. Диск занял 12 место в UK Albums Chart и 4-е место в Billboard 200. Сингл "Let Me Hear You Scream" занял шестое место в американском Rock Songs.

Отзывы о товаре Ozzy Osbourne - Scream (0190758774916) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758774916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ozzy Osbourne
Альбом (сингл)
SCREAM
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Let It Die, Let Me Hear Your Scream, Soul Sucker, Life Won't Wait, Diggin' Me Down, Crucify, Fearless, Time, I Want It More, Latimer's Mercy, I Love You All, Hand Of The Enemy, One More Time, Jump The Moon
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание одиннадцатого студийного альбома британского рок-музыканта Оззи Осборна "Scream", выпущенного 22 июня 2010 года. Диск занял 12 место в UK Albums Chart и 4-е место в Billboard 200. Сингл "Let Me Hear You Scream" занял шестое место в американском Rock Songs.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ozzy Osbourne - Scream (0190758774916) виниловая пластинка - стоимость товара 3730 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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