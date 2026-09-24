Mike Oldfield - The Millennium Bell (8719262001534) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Mike Oldfield
Альбом (сингл)
The Millennium Bell
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб.
В наличии
Код товара: 676058
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262001534]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Mike Oldfield
Альбом (сингл)
The Millennium Bell
Трек-лист
Peace On Earth, Pacha Mama, Santa Maria, Sunlight Shining Through Cloud, The Doges Palace, Lake Constance, Mastermind, Broad Sunlit Uplands, Liberation, Amber Light, The Millennium Bell
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mike Oldfield - The Millennium Bell (8719262001534) виниловая пластинка
Cтудийный альбом 1999 года. На виниле издается впервые.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262001534]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Mike Oldfield
Альбом (сингл)
The Millennium Bell
Трек-лист
Peace On Earth, Pacha Mama, Santa Maria, Sunlight Shining Through Cloud, The Doges Palace, Lake Constance, Mastermind, Broad Sunlit Uplands, Liberation, Amber Light, The Millennium Bell
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Cтудийный альбом 1999 года. На виниле издается впервые.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Mike Oldfield - The Millennium Bell (8719262001534) виниловая пластинка - по цене 4490 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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