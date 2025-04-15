Led Zeppelin - Coda (2015 Reissue) (remastered) (0081227955885) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Led Zeppelin - Coda (2015 Reissue) (remastered) (0081227955885) виниловая пластинка
Led Zeppelin - Coda (2015 Remaster) [Винил]
Завершите свою коллекцию Led Zeppelin этим исключительным изданием – виниловой пластинкой "Coda" в ремастере 2015 года! Этот альбом, выпущенный в 1982 году после распада группы и трагической смерти Джона Бонэма, является своеобразным эпилогом к их двенадцатилетней карьере. "Coda" – это сборник ранее не издававшегося материала, собранного с различных сессий записи, и представляет собой уникальную возможность взглянуть на скрытые сокровища Led Zeppelin.
Как отметил Джимми Пейдж, гитарист группы, "Coda" был выпущен из-за огромного количества бутлегов, циркулирующих среди поклонников. Группа решила, что если есть такой интерес к неизданному материалу, то стоит выпустить его официально.
Альбом получил широкое признание критиков, которые увидели в нем "мощное прощание" и "чудо компрессии, умело прослеживающее десятилетие Zeppelin с помощью восьми мощных, ранее не издававшихся треков, без лишних излишеств", как отметил Курт Лодер в своей рецензии для Rolling Stone в 1983 году. Альбом получил серебряную сертификацию в Великобритании и платиновый статус в США.
Треклист:
Сторона 1:
-
We’re Gonna Groove
-
Poor Tom
-
I Can’t Quit You Baby
-
Walter’s Walk
Сторона 2:
-
Ozone Baby
-
Darlene
-
Bonzo’s Montreux
-
Wearing and Tearing
Не упустите шанс приобрести эту важную часть истории Led Zeppelin в превосходном качестве винила! Это идеальное дополнение к любой коллекции и отличный подарок для поклонников группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Led Zeppelin
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Led Zeppelin - Coda (2015 Remaster) [Винил]
Завершите свою коллекцию Led Zeppelin этим исключительным изданием – виниловой пластинкой "Coda" в ремастере 2015 года! Этот альбом, выпущенный в 1982 году после распада группы и трагической смерти Джона Бонэма, является своеобразным эпилогом к их двенадцатилетней карьере. "Coda" – это сборник ранее не издававшегося материала, собранного с различных сессий записи, и представляет собой уникальную возможность взглянуть на скрытые сокровища Led Zeppelin.
Как отметил Джимми Пейдж, гитарист группы, "Coda" был выпущен из-за огромного количества бутлегов, циркулирующих среди поклонников. Группа решила, что если есть такой интерес к неизданному материалу, то стоит выпустить его официально.
Альбом получил широкое признание критиков, которые увидели в нем "мощное прощание" и "чудо компрессии, умело прослеживающее десятилетие Zeppelin с помощью восьми мощных, ранее не издававшихся треков, без лишних излишеств", как отметил Курт Лодер в своей рецензии для Rolling Stone в 1983 году. Альбом получил серебряную сертификацию в Великобритании и платиновый статус в США.
Треклист:
Сторона 1:
-
We’re Gonna Groove
-
Poor Tom
-
I Can’t Quit You Baby
-
Walter’s Walk
Сторона 2:
-
Ozone Baby
-
Darlene
-
Bonzo’s Montreux
-
Wearing and Tearing
Не упустите шанс приобрести эту важную часть истории Led Zeppelin в превосходном качестве винила! Это идеальное дополнение к любой коллекции и отличный подарок для поклонников группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Led Zeppelin
Достоинства:
Переиздание 2015 года . Последний альбом великой группы . Конверт разворотный . Масса тихая . Запись на уровне . Цена выше всяких похвал .
Недостатки:
Все отлично .
Комментарий:
Через два года после того, как группа перестала существовать в результате смерти барабанщика Джона Бонэма вышел этот альбом . Он представляет собой сборник композиций, записанных в разное время . Очень интересен для прослушивания поклонникам .
Отзывы о товаре Led Zeppelin - Coda (2015 Reissue) (remastered) (0081227955885) виниловая пластинка
Достоинства:
Переиздание 2015 года . Последний альбом великой группы . Конверт разворотный . Масса тихая . Запись на уровне . Цена выше всяких похвал .
Недостатки:
Все отлично .
Комментарий:
Через два года после того, как группа перестала существовать в результате смерти барабанщика Джона Бонэма вышел этот альбом . Он представляет собой сборник композиций, записанных в разное время . Очень интересен для прослушивания поклонникам .