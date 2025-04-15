Описание товара Led Zeppelin - Coda (2015 Reissue) (remastered) (0081227955885) виниловая пластинка

Led Zeppelin - Coda (2015 Remaster) [Винил]

Завершите свою коллекцию Led Zeppelin этим исключительным изданием – виниловой пластинкой "Coda" в ремастере 2015 года! Этот альбом, выпущенный в 1982 году после распада группы и трагической смерти Джона Бонэма, является своеобразным эпилогом к их двенадцатилетней карьере. "Coda" – это сборник ранее не издававшегося материала, собранного с различных сессий записи, и представляет собой уникальную возможность взглянуть на скрытые сокровища Led Zeppelin.

Как отметил Джимми Пейдж, гитарист группы, "Coda" был выпущен из-за огромного количества бутлегов, циркулирующих среди поклонников. Группа решила, что если есть такой интерес к неизданному материалу, то стоит выпустить его официально.

Альбом получил широкое признание критиков, которые увидели в нем "мощное прощание" и "чудо компрессии, умело прослеживающее десятилетие Zeppelin с помощью восьми мощных, ранее не издававшихся треков, без лишних излишеств", как отметил Курт Лодер в своей рецензии для Rolling Stone в 1983 году. Альбом получил серебряную сертификацию в Великобритании и платиновый статус в США.

Треклист:

Сторона 1:

We’re Gonna Groove Poor Tom I Can’t Quit You Baby Walter’s Walk

Сторона 2:

Ozone Baby Darlene Bonzo’s Montreux Wearing and Tearing

Не упустите шанс приобрести эту важную часть истории Led Zeppelin в превосходном качестве винила! Это идеальное дополнение к любой коллекции и отличный подарок для поклонников группы.