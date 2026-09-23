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Bob Marley - Natty Dread (0600753600665) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bob Marley - Natty Dread (0600753600665) виниловая пластинка

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Bob Marley - Natty Dread (0600753600665) виниловая пластинка - фото 1
Bob Marley - Natty Dread (0600753600665) виниловая пластинка - фото 2
Bob Marley - Natty Dread (0600753600665) виниловая пластинка - фото 3
Bob Marley - Natty Dread (0600753600665) виниловая пластинка - фото 4
Bob Marley - Natty Dread (0600753600665) виниловая пластинка - фото 5
Bob Marley - Natty Dread (0600753600665) виниловая пластинка - фото 6
Bob Marley - Natty Dread (0600753600665) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1974
Исполнитель
Bob Marley, The Wailers
Альбом (сингл)
Natty Dread
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob Marley - Natty Dread (0600753600665) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob Marley - Natty Dread (0600753600665) виниловая пластинка - фото 2
  • Bob Marley - Natty Dread (0600753600665) виниловая пластинка - фото 3
  • Bob Marley - Natty Dread (0600753600665) виниловая пластинка - фото 4
  • Bob Marley - Natty Dread (0600753600665) виниловая пластинка - фото 5
  • Bob Marley - Natty Dread (0600753600665) виниловая пластинка - фото 6
  • Bob Marley - Natty Dread (0600753600665) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617261
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bob Marley - Natty Dread (0600753600665) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1974
Исполнитель
Bob Marley, The Wailers
Альбом (сингл)
Natty Dread
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Marley - Natty Dread (0600753600665) виниловая пластинка

Natty Dread - студийный альбом ямайской рэгги-группы Bob Marley &amp;amp;amp;amp;amp; The Wailers, вышедший в 1974 году. Это первый альбом без Питера Тоша и Банни Уэйлера и, соответственно, первый альбом коллектива Bob Marley &amp;amp;amp;amp;amp; The Wailers. Также это первый альбом с участием женского трио I Threes, в который входила жена Марли, Рита. Bob Marley - легендарный ямайский певец, родившийся в 1945 и умерший в 1981 году. Боб до сих пор остаётся самым известным рэгги-исполнителем, несмотря на то, что с его смерти прошло больше 30 лет. Именно благодаря его международному успеху регги приобрёл широкую популярность за пределами Ямайки. Музыкант был правоверным растаманом и сторонником панафриканизма. Его имя присутствует в Зале славы рок-н-ролла, журнал Rolling Stone отметил певца на 11 строчке в списке 100 величайших артистов всех времен. Кроме того, Марли получил медаль третьего мира от Организации Объединенных Наций, а также орден За заслуги за вклад в историю Ямайки.



Теги товара: Регги

Отзывы о товаре Bob Marley - Natty Dread (0600753600665) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1974
Исполнитель
Bob Marley, The Wailers
Альбом (сингл)
Natty Dread
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Natty Dread - студийный альбом ямайской рэгги-группы Bob Marley &amp;amp;amp;amp;amp; The Wailers, вышедший в 1974 году. Это первый альбом без Питера Тоша и Банни Уэйлера и, соответственно, первый альбом коллектива Bob Marley &amp;amp;amp;amp;amp; The Wailers. Также это первый альбом с участием женского трио I Threes, в который входила жена Марли, Рита. Bob Marley - легендарный ямайский певец, родившийся в 1945 и умерший в 1981 году. Боб до сих пор остаётся самым известным рэгги-исполнителем, несмотря на то, что с его смерти прошло больше 30 лет. Именно благодаря его международному успеху регги приобрёл широкую популярность за пределами Ямайки. Музыкант был правоверным растаманом и сторонником панафриканизма. Его имя присутствует в Зале славы рок-н-ролла, журнал Rolling Stone отметил певца на 11 строчке в списке 100 величайших артистов всех времен. Кроме того, Марли получил медаль третьего мира от Организации Объединенных Наций, а также орден За заслуги за вклад в историю Ямайки.


Теги товара: Регги
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bob Marley - Natty Dread (0600753600665) виниловая пластинка – стоимость товара 3800 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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