Led Zeppelin - Physical Graffiti (0081227965785) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.02.2015
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
PHYSICAL GRAFFITI
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб.
В наличии
Код товара: 99102
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4 780 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227965785
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.02.2015
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
PHYSICAL GRAFFITI
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Led Zeppelin - Physical Graffiti (0081227965785) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Custard Pie
|4:15
|A2
|The Rover
|5:39
|A3
|In My Time Of Dying
|11:08
|B1
|Houses Of The Holy
|4:04
|B2
|Trampled Under Foot
|5:36
|B3
|Kashmir
|8:37
|C1
|In The Light
|8:47
|C2
|Bron-Yr-Aur
|2:06
|C3
|Down By The Seaside
|5:15
|C4
|Ten Years Gone
|6:34
|D1
|Night Flight
|3:38
|D2
|The Wanton Song
|4:08
|D3
|Boogie With Stu
|3:52
|D4
|Black Country Woman
|4:24
|D5
|Sick Again
|4:42
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Теги товара: Led Zeppelin, Progressive Rock
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227965785
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.02.2015
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
PHYSICAL GRAFFITI
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Custard Pie
|4:15
|A2
|The Rover
|5:39
|A3
|In My Time Of Dying
|11:08
|B1
|Houses Of The Holy
|4:04
|B2
|Trampled Under Foot
|5:36
|B3
|Kashmir
|8:37
|C1
|In The Light
|8:47
|C2
|Bron-Yr-Aur
|2:06
|C3
|Down By The Seaside
|5:15
|C4
|Ten Years Gone
|6:34
|D1
|Night Flight
|3:38
|D2
|The Wanton Song
|4:08
|D3
|Boogie With Stu
|3:52
|D4
|Black Country Woman
|4:24
|D5
|Sick Again
|4:42
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Led Zeppelin, Progressive Rock
Достоинства:
Комментарий:
К сожалению сам в руках не держал,но мне сказали пластинка прибыла упакованной в картонную коробку
Led Zeppelin - Physical Graffiti (0081227965785) виниловая пластинка - по цене 4780 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Led Zeppelin - Physical Graffiti (0081227965785) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
К сожалению сам в руках не держал,но мне сказали пластинка прибыла упакованной в картонную коробку